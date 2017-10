"Cambiamenti", il concorso artistico di Enegan: in mostra a Firenze le opere dei finalisti

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sono 24 i finalisti del concorso di arte Nazionale "Cambiamenti" promosso da Enegan, azienda leader nel settore della fornitura di luce e gas. Dopo un'attenta analisi della giuria composta da critici, rappresentanti di Enegan e dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, il progetto giunge al suo culmine con la mostra in programma a Palazzo Bastogi, a Firenze, sede della Regione Toscana, fino al 9 ottobre 2016. Il concorso ha visto partecipare centinaia di artisti, tra i quali Enegan ha scelto i 24 finalisti. A questi, l’azienda darà l’opportunità di essere inseriti nel catalogo della mostra. Le 8 opere vincitrici, invece, riceveranno un premio in denaro, oltre ad entrare a far parte della collezione EneganArt.