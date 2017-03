Una delle sculture sarà donata dall'artista alla Fondazione. I visitatori saranno accolti da un floor graphic che ritrae le coste africane, quelle italiane e il mare che le divide: un preambolo visivo per immergere il visitatore nel tema trattato. Il percorso espositivo, che vedrà allestite una ventina delle opere di più grandi dimensioni di Sansavini, sarà arricchito, inoltre, da immagini, video e pannelli informativi per aiutare il visitatore a comprendere meglio il complesso mondo delle migrazioni. Per i più piccoli sono previste visite-gioco con attività ludiche per sensibilizzare alla diversità culturale e far riflettere sulle ragioni che spingono le persone a migrare.



Il progetto - La mostra nasce dalla collaborazione tra l'artista Massimo Sansavini e Touroperator che ha ottenuto il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Forlì. Il progetto nasce come progetto formativo itinerante (le prime tappe sono state i Musei San Domenico di Forlì e il Parlamento Europeo di Bruxelles) e mira a raccontare le migrazioni ma anche a tessere relazioni con i migranti della seconda generazione.



L'artista - Sansavini è l’unico artista ad aver ottenuto l’autorizzazione dal Tribunale di Agrigento per entrare nel girone dantesco del cimitero delle barche di Lampedusa, nell’ex base americana Loran: qui accanto ai molti scafi, ormai abbandonati, sono rimasti molti degli oggetti personali che hanno accompagnato i viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo verso la speranza di un futuro migliore. Il legno prelevato dalle imbarcazioni abbandonate è stato trasformato dall’artista in sculture che raccontano i singoli naufragi. A ricordarceli il titolo dell’opera: la data in cui è avvenuto.