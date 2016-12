Filippo di Sambuy ritrae dodici “d’Annunziani” contemporanei

09:42 - A presentare la mostra "Per non dormire" è il suo stesso autore, Filippo di Sambuy: “Più volte mi è capitato di dire o di sentir dire: ‘È un personaggio d’Annunziano’, un modo forse per sintetizzare la piacevole stravaganza del suo stile di vita. A dodici "d’Annunziani" di oggi ho dunque dedicato la mia mostra di ritratti che apre il 1° marzo 2015 a Gardone Riviera, presso la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, curata da Giordano Bruno Guerri, suo presidente. Il titolo è "Per non dormire", come il celebre motto di Gabriele d'Annunzio. Ho scelto personaggi e personalità contemporanei che a mio avviso vivono la loro esistenza e il loro lavoro con un eclettismo raro e inimitabile.



E sono: Giordano Bruno Guerri, Alessandro de Renzis Sonnino, Antonella D'Orleans Borbon, Alexandre Sursock, Marina Ferrero De Gubernatis Ventimiglia, Roberto Lombardi, Angelica Cirillo, Antonio Morabito, Betta Gancia, Giampiero Grandi, Monica Guerritore e Giancarlo Bussei.



In ciascuno di loro riconosco una straordinaria passione per il bello, insieme alla capacità unica di cogliere il meglio della vita. Qualità che, con una giusta dose di autoironia, fanno di loro ideali compagni di viaggio in questa nuova esperienza espositiva nelle stanze e nelle atmosfere create da Gabriele d'Annunzio. Ognuno dei personaggi - che scoprirà, per la prima volta, il proprio ritratto, il giorno dell’apertura della mostra - è una trasposizione immaginaria di una presenza reale nella vita del Vate. Il titolo di ogni quadro è un detto d’Annunziano, scelto a seconda delle diverse personalità dei soggetti.



"Per non dormire" è un motto che ha più che mai un significato attuale. In un'Italia che si lamenta ma che non si muove, il monito del Vate suona come un incoraggiamento all'azione. Un invito a non soccombere alla fatalità ma anzi a reagire, confidando in quello che il Paese ha di più vero e più sacro: la propria creatività".



PER NON DORMIRE Una mostra di Filippo di Sambuy

a cura di Giordano Bruno Guerri

Fondazione IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI

Casa Museo Di Gabriele D' Annunzio, Villa Mirabella

Via Vittoriale, 12, 25083 Gardone Riviera BS - Villa Mirabella

Dal 1° marzo al 1° Settembre 2015