Festività di Pasqua, gli italiani scelgono l'arte

17:00 - Firenze invasa dai turisti per questo fine settimana di Pasqua, con lunghe code agli Uffizi, a dimostrazione che quest'anno gli italiani hanno scelto di visitare le città d'arte. Anche Roma e Venezia hanno registrato il tutto esaurito, senza dimenticare Torino con il fiore all'occhiello della riapertura del Museo egizio. Sempre a Firenze, in migliaia hanno assistito in piazza Duomo, allo Scoppio del carro, tradizionale evento clou della Pasqua.

A Firenze infatti si continuano a registrare ore di fila per entrare agli Uffizi, con la gente ammassata sotto i portici per ripararsi dalla pioggia. Anche a Torino tutti in fila per il rinnovato Museo Egizio. A Venezia vacanzieri in massa a Palazzo Ducale, alle Gallerie dell'Accademia e al Museo Correr, affollato persino il Museo del Vetro, recentemente rinnovato a Murano. A Pompei, oltre 11 mila turisti in coda sfidando cieli grigi e pioggerella. A Roma ressa alla Fontana di Trevi e file a Colosseo e Fori Romani, con un totale che supera i 21 mila visitatori.



Anche senza l'appeal del biglietto gratuito, riservato alla domenica di Pasqua, e complice forse il maltempo, che ha cominciato ad affacciarsi con vento, pioggia e temperature in calo un po' in tutta Italia, è corsa ai musei e ai centri storici delle città d'arte.



In prima fila Firenze e Venezia, dove si notavano code ovunque, ma anche Torino dove il Museo Egizio - appena riaperto dopo i restauri - si è già assicurato un posto tra i più gettonati della Pasqua con 25 mila visitatori in quattro giorni, oltre 4.500 nella sola giornata di oggi. Senza contare il successo della Reggia di Venaria, che nella sola giornata di oggi ha accolto oltre 3500 persone. E il Museo Nazionale del Risorgimento italiano, che ha staccato 917 biglietti. A Venezia, dove gli alberghi in questi giorni hanno fatto il pienone, a metà pomeriggio oltre 6500 persone avevano varcato le porte di Palazzo Ducale, mille per la mostra dedicata a Rousseau 'Il Doganiere', 2mila per per il Correr, mentre a Murano il rinnovato Museo del Vetro ha staccato 750 biglietti.



In Campania, dove Napoli è gettonatissima, il maltempo incombente non ha scoraggiato nemmeno gli ingressi di Pompei, dove è stata da poco riaperta la strepitosa Villa dei Misteri: a metà pomeriggio di sabato si contavano 11 mila visitatori, 2mila nella vicina Ercolano. A Roma per Colosseo e Fori, da sempre in cima alla top, oltre 21 mila persone, 13 mila per il solo Anfiteatro Flavio. In Sardegna invece, spopolano le miniere, aperte ai turisti per il ponte di Pasqua con centinaia di prenotazioni e gente già in fila questa mattina per visitare i siti di Monteponi, Porto Flavia, il Museo delle Macchine a Masua e Sos Enattos a Lula.