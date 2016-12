foto Ufficio stampa Correlati Immagini incontro

“L’incontro fra culture affatto diverse è possibile? Ci sono valori comuni: la Pace, innanzitutto. È utile parlare di temi filosofici e religiosi in un ‘tempio’ della razionalità scientifica? Il Mondo Zen, consapevole dell’immensa profondità dell’esistere naturale e della superficiale dimensione dell’esistere Umano, e il Cristianesimo, figlio della Cultura Occidentale dell’astrazione e, insieme, del divenire storico, possono dialogare? E questo dialogo può aprire scenari condivisi e utili per affrontare i problemi della contemporaneità?” Questo il senso dell’incontro, per il Direttore Generale del Museo Fiorenzo Galli.



Hanno partecipato a vario titolo: Giuseppe e Mutsue Siniscalchi, Yoko Takada, Giovanni Santoro, Giorgio Bulzi, Agnese Ferraro, Giuliano Grittini, Niki Francesco Takehiko, Kengiro Azuma, Monsignor Franco Buzzi, Valentina Fontana, Antonio Levati, Onelio Onofrio Francioso, Monsignor Pier Francesco Fumagalli, Rita Guma, Don Giovanbattista Milani, Achille Ratti.



Padre Luciano Mazzocchi, Fondatore della Comunità Vangelo e Zen, ha condotto con grande emozione un dialogo che ha visto Monsignor Erminio de Scalzi, Vicario Episcopale per gli Eventi e gli Incarichi Speciali, dialogare con il Monaco buddista Noritake Syunan, abate del tempio di Kyoto.Oltre 400 persone - tra cui il Direttore Generale del CO.RE.IS Abd Al-Sabur Turrini, la Pastora Valdese Dorothee Mack, il Lama Michel Rinpoché del Centro Tibetano, lo scultore Kengiro Azuma, l’artista Giuliano Grittini, il fotografo giapponese Niki Francesco Takehiko - hanno affollato la Sala delle Colonne dove il Direttore Generale del Museo, Fiorenzo Galli ha accolto gli ospiti e spiegato il senso dell’incontro.Il rapporto tra il Museo della Scienza e la delegazione giapponese in visita nasce nel 2008 quando, a seguito del gemellaggio tra Milano e Osaka, il Direttore Generale Galli fu invitato in Giappone a tenere simposi e workshop per parlare di Leonardo da Vinci e dell’attività nazionale e internazionale legata alla sua figura: un’occasione per rileggere il talento di Leonardo e la sua contemporaneità per la scienza, la tecnologia, l’educazione e la cultura.Leonardo e i suoi studi sulla natura hanno una visione profondamente filosofica. Le sue argomentazioni infatti hanno molto in comune con i grandi pensieri di tutti i tempi, da quelli orientali a quelli dell’antica Grecia.Da allora è stato costituito un Comitato per la realizzazione di un museo dedicato a Leonardo da Vinci in cui il Museo ha il ruolo di partner scientifico.