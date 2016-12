Il FAI e Expo2015 ridonano colore a Milano

foto Ufficio stampa Correlati Al via a Milano con il FAI e EXPO 2015 Via Lattea

“Esiste da tanto tempo un’altra Lombardia, non quella dell’industria, del commercio e della finanza... È quella dei fiumi e delle polle, della terra, dei canali, dei fontanili, delle marcite, delle risaie, dei campi a erba e dei campi coltivati. La Lombardia agricola delle cascine: centinaia, migliaia di bellissime cascine...

Non è una realtà marginale, bensì un grande valore, anche economico, nel prodotto del Paese... Tutto questo è tante volte così vicino alle città che è strano che tra le due realtà non si sia sviluppata una naturale armonia... più è grande e caotico l’agglomerato urbano più è preziosa una campagna vera e intatta alle sue porte, che ne migliori la vita e ne sostenga equilibratamente lo sviluppo...”.



Anna Gastel - Presidente Regionale FAI Lombardia



Scoprire che il colore di Milano non è il grigio ma il verde. Scoprire lo straordinario patrimonio di cultura e natura a km 0 dal Duomo: la cintura agricola che cinge la città che, con oltre 47.000 ettari, è una delle aree verdi metropolitane più estese d’Europa, punteggiata di cascine, abbazie millenarie, vie d’acqua, mulini e borghi. Questo è l’invito che il FAI lancia con Via Lattea, progetto ideato e organizzato in collaborazione con Expo 2015, nella convinzione che la qualità dell’agricoltura sia un fattore strategico per uno sviluppo sostenibile dell’area metropolitana e che promuovere un rapporto integrato tra città e campagna sia fondamentale per la sopravvivenza di entrambe. Da maggio a settembre 2013 un viaggio alla scoperta della campagna lombarda in bicicletta, a piedi, in barca e in rete.



Con un grande evento inaugurale domenica 19 maggio a Milano prende il via la terza edizione di VIA LATTEA per promuovere e valorizzare uno straordinario patrimonio di natura e cultura a km 0: la cintura agricola che cinge la città che, con oltre 47.000 ettari, rappresenta una delle aree verdi metropolitane più estese d'Europa, punteggiata di cascine, abbazie millenarie, vie d'acqua, mulini e borghi storici. Dopo l'esplorazione nel 2011 e nel 2012 delle eccellenze del Parco Agricolo Sud Milano, quest'anno VIA LATTEA, il cui nome rende omaggio a un prodotto simbolo dell'agricoltura, allarga il proprio orizzonte, sia geograficamente, sia temporalmente, e si trasforma da evento singolo in un articolato e interessante ciclo di iniziative e incontri tra maggio e settembre 2013. La volontà di ampliare il progetto nasce dalla consapevolezza che "Più AgriCultura = più Cibo, più Salute, più Lavoro, più Difesa del Territorio", non uno slogan bensì una proposta concreta lanciata alle Istituzioni dai tanti cittadini che hanno partecipato alle "Primarie della Cultura" organizzate dal FAI nel mese di gennaio. Un'agricoltura di qualità - che produce cibo buono e sano, che offre opportunità di formazione e di lavoro, che puù attirare un turismo intelligente ed essere barriera contro il degrado del territorio - nella pianura lombarda esiste. L' obiettivo è quello di riallacciare quel rapporto millenario tra città e campagna, fondamentale per la sopravvivenza di entrambe. Per sottolineare questo legame domenica 19 maggio a Milano, nella giornata inaugurale organizzata in collaborazione con EXPO S.p.A. e il Comune di Milano in coincidenza con EXPO Days 2013, sarà la campagna a invadere la città, con un ricco programma di attivit? che rappresenta una sintesi del progetto. Si comincerà in Piazza Duomo con un volo in mongolfiera per vedere come Milano sia un punto circondato da un'oasi di verde. Accompagnati dalle guide del FAI si percorrer? poi a piedi il tragitto da Piazza Duomo a Piazza Castello, visitando Palazzo Giureconsulti, la Loggia degli Osii, Piazza Mercanti, mentre al Castello Sforzesco si potranno ammirare gli splendidi Arazzi Trivulziani dedicati ai mesi e al lavoro nei campi e una collezione di utensili da cucina. Nel Cortile delle Armi sarà possibile partecipare a interessanti incontri tenuti da agricoltori, oltre che degustare e acquistare i prodotti della campagna lombarda. Attraversando il Parco Sempione si potrà poi raggiungere la Palazzina Appiani presso l'Arena Civica, per visitare il Salone d'Onore appena restaurato. Il tutto accompagnato da biciclette, esibizioni di aquiloni acrobatici, laboratori e giochi per i più piccol e i mercatini a km 0. Durante la giornata sarà inoltre distribuito presso gli Info Point del FAI il programma completo di VIA LATTEA con le schede di tutti i percorsi, delle strutture visitabili, delle attività e degli incontri di approfondimento fino a settembre. In più, dal 19 maggio sarà attivo il canale di informazione permanente on line www.faivialattea.iche aggiornerà puntualmente sulle iniziative del progetto, offrirà una panoramica dei percorsi e darà tutte le informazioni utili, proponendosi di essere un punto di aggregazione e di incontro per i partecipanti.



Domenica 19 maggio, ore 10 in punto in Piazza Duomo, Milano

In programma il “varo” della mongolfiera della Via Lattea e l’apertura del percorso guidato da Piazza Duomo a Piazza Castello, alla presenza, tra gli altri, di Giulia Maria Mozzoni Crespi, Presidente Onorario FAI, Ada Lucia De Cesaris, Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Agricoltura Comune di Milano, Giuseppe Sala, Amministratore Delegato Expo 2015, Anna Gastel, Presidente Regionale FAI Lombardia, oltre a Filippa Lagerback, “Madrina” della manifestazione. Attesi anche il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia e alcuni Assessori di Comune di Milano, Provincia di Milano e Regione Lombardia.