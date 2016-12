Un classico alla Scala: in scena il Rigoletto

Il dramma del tradimento, dell’amore filiale e della vendetta sono i temi portanti di una delle opere più celebri e più amate del repertorio italiano: il Rigoletto di Giuseppe Verdi, in scena al Teatro alla Scala di Milano da martedì 6 a sabato 17 novembre. Sul podio Gustavo Dudamel , la regia è di Gilbert Deflo. Nei ruoli dei protagonisti Vittorio Grigolo (Il Duca di Mantova), George Gagnidze che si alterna con Zeljko Lucic (Rigoletto) ed Elena Mosuc (Gilda).

L'opera è il primo capolavoro della “trilogia popolare” di Verdi, un classico tra i più rappresentati fra i melodrammi della metà dell’800. La storia è celeberrima: un buffone deforme e grottesco, Rigoletto appunto, un padrone spregiudicato e libertino (il duca di Mantova), una fanciulla pura e innamorata (Gilda), figlia di Rigoletto e da lui nascosta gelosamente per preservarla dai pericoli di una corte malvagia e luccicante. Ma il duca segue di nascosto la bella ragazza mentre lei si reca alle funzioni religiose, la seduce e alla fine i suoi cortigiani la rapiscono credendola l'amante di Rigoletto, per fare sfregio al detestato buffone. Il vecchio gobbo, che sulla figlia riversa un amore incondizionato, giura vendetta e, attribuendo al duca il rapimento della ragazza, si accorda con Sparafucile, un bandito di strada e gli commissiona l'assassinio del padrone. Gilda, però, scopre la trama del padre e si fa uccidere al posto dell'amato: la ragazza spira tra le braccia di Rigoletto, straziato dal dolore, in uno dei finali più commuoventi e suggestivi della storia della lirica.

L'opera è stata composta da Verdi per onorare un contratto firmato nell’aprile del 1850 con il Teatro La Fenice di Venezia. E' stato lo stesso Verdi a proporre al librettista della Fenice, Francesco Maria Piave, di adattare il dramma "Le roi s’amuse" di Victor Hugo, che tanto clamore aveva destato a Parigi nel 1832. A lavoro iniziato, però, la censura sollevò una serie di obiezioni nei confronti del soggetto, accusandolo di immoralità. Verdi, tuttavia, non volle tornare indietro. Alla fine del dicembre 1850 fu trovato un compromesso: il re del dramma originario fu trasformato nel Duca di Mantova e vennero concordati alcuni piccoli cambiamenti per venire incontro alle imposizioni moralistiche dei censori. L’11 marzo 1851 l’opera fu rappresentata alla Fenice, con grande successo e da allora è una delle opere più eseguite e amate nei teatri di tutto il mondo.