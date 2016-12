Dopo 26 anni, Claudio Abbado torna a salire sul podio del Teatro alla Scala. per dirigere la sua creatura, la Filarmonica da lui fondata nel 1982. E il teatro lo ha salutato con un abbraccio lungo e affettuoso al termine del concerto. Sull'ultima nota della sesta sinfonia di Gustav Mahler, un ''grazie maestro!'' partito dal loggione ha dato il via a una lunghissima, entusiastica ovazione.

Il pubblico in piedi ha applaudito a lungo e intensamente gridando ''bravo!'' mentre fiori piovevano sull'orchestra. Grida di entusiasmo per 15 minuti senza soluzioni di continuita'. Innumerevoli le uscite del maestro, senza che il pubblico accennasse a lasciare la sala del Piermarini. La Milano delle grandi occasioni era presente questa sera. Insieme al sindaco Giuliano Pisapia, tanti nomi conosciuti, da Fabio Fazio al maestro Riccardo Chailly, da Diana Bracco a Inge Feltrinelli a Cesare Romiti.

Un concerto atteso da ben 26 anni. Tanto e' il tempo che separa questa serata dall'ultima volta che Abbado diresse alla Scala, il 9 giugno 1986, l'orchestra filarmonica e che questa sera prima del concerto gli ha fatto dono, per il trentennale, di un'opera di Arnaldo Pomodoro. Allora era direttore musicale della Scala. Lo era dal 1968 e lo sarebbe stato fino al 1986, quando lascio' il podio a Riccardo Muti.

Lui ha risposto a questo entusiasmo, riunendo, in una serata di beneficienza dedicata al Vidas (Associazione per l'assistenza dei malati terminali) le sue due creature, la Filarmonica appunto, e l'orchestra Mozart, mettendo sul palcoscenico un organico imponente: ben 150 professori d'orchestra, fra cui 24 primi violini.

Un programma da brivido per gli appassionati: la sesta sinfonia di Mahler, preceduta dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Chopin, con un solista d'eccezione: il maestro Daniel Barenboim, che ha festeggiato in questo modo il suo 70/mo compleanno con qualche giorno di anticipo, visto che l'anniversario cadra' nel prossimo mese di novembre.

Un grande maestro, ex direttore musicale della Scala, che ha diretto un altro grande musicista, attuale direttore musicale del teatro, stavolta impegnato come solista al pianoforte. Gia' alla fine della prima parte del concerto gli applausi erano intensissimi. Cosi' insistenti le richieste di 'bis' che Barenboim ha dovuto rivolgersi al pubblico: ''io suonerei altre due o tre volte volentieri - ha detto il maestro - ma questa e' una serata speciale per la Scala, e' la serata del maestro Claudio Abbado''.