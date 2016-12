Nobel alla letteratura a Mo Yan

Mo Yan (pseudonimo di Guan Moye), è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura con la motivazione: "con un realismo allucinatorio fonde racconti popolari, storia e contemporaneità". È il secondo cinese a ricevere questo riconoscimento dopo Gao Xingjlian nel 2000. Mo Yan , nasce nel 1955 da una famiglia numerosa di contadini poveri, a Gaomi, nella provincia dello Shandong. Nel febbraio del 1976 abbandona il povero e isolato paese natale per arruolarsi nell'esercito. Fa il soldato semplice, il caposquadra, l'istruttore, il segretario e lo scrittore. Nel 1997, congedatosi dall'esercito, inizia a lavorare per un giornale. Nel frattempo si è laureato presso la Facoltà di Letteratura dell'Istituto Artistico dell'Esercito di Liberazione Popolare (1984-1986) e ha ottenuto un Master in Studi letterari e artistici presso l'Università Normale di Pechino (1989-1991). Inizia a pubblicare nel 1981.

foto Ufficio stampa

Ma sul South China Morning Post, il dissidente Wei Jingsheng, che vive ormai da anni in esilio negli U.S.A., afferma che si "tratta di una mossa fatta esclusivamente per compiacere il governo di Pechino. Hanno scelto Mo Yan perché la sua elezione fosse più tollerata dal regime comunista. Questo premio non è veramente basato sulle sue capacità di scrittore ma ha altri scopi e per questo non è degno di nota." Per l'artista Wei Wei, da anni ormai nel mirino delle autorità cinesi: "Dare il premio a uno scrittore come lui - ha detto senza mezzi termini - è un insulto all'umanità e alla letteratura. E' vergognoso che la Commissione abbia fatto una scelta del genere che tra l'altro non è all'altezza della qualità del premio negli anni precedenti". Yu Shicun, saggista e critico letterario: "non ha senso. Le sue opere sono state influenzate dalla letteratura latino-americana, non penso che abbia creato proprie cose originali. Noi intellettuali non lo vediamo come un innovatore della letteratura cinese". Per Mo Zhixu, scrittore di Pechino, "Mo Yan non ha una personalità indipendente".