Lucio Ronca alla Milano Art Gallery - Spazio Culturale

“I quattro elementi” del maestro ceramista Lucio Ronca, esposti presso Milano Art Gallery – Spazio Culturale, a Milano.

All'inaugurazione Alessandro Meluzzi, affermato psichiatra e noto opinionista di trasmissioni televisive Mediaset, ha tenuto una conferenza sul tema “Educazione, Famiglia, Amore, Coppia”. Meluzzi sostiene che ci sia qualcosa di profetico nella difficile arte dell’educare: il profeta è colui che parla in nome di qualcuno. La figura del profeta e dell’educatore sono affini: entrambi liberano da una forma di schiavitù e portano al raggiungimento di una consapevolezza matura di sé. L’educatore è di fatto in forte contrasto con la destrutturazione del mondo che rende difficoltose e caotiche le scelte di chi desidera seguire le proprie inclinazioni momentanee. L’educatore nella società odierna svolge il compito che un tempo era esclusivamente della famiglia assumendo, così un aspetto genitoriale.



Lucio Ronca, creativo e apprezzato in tutto il mondo, si forma presso le grandi botteghe di Vietri Sul Mare. La sua arte, sempre alla ricerca di nuove sperimentazioni, spazia dalla ceramica al design, dalla pittura alla scultura, recuperando antiche forme e cromie, rilette in chiave moderna, fino a raggiungere sapientemente le forme del cubismo.



Questo importante appuntamento, ideato da Salvo Nugnes, titolare di Agenzia Promoter e Direttore di Milano Art Gallery, è uno tra i numerosi incontri in calendario per il Festival Artistico Letterario “Cultura Milano”, un salotto culturale rilevante, ad ingresso libero, frequentato da illustri personaggi tra cui si annoverano Margherita Hack, Umberto Veronesi, Vittorio Sgarbi, Francesco Alberoni, Katia Ricciarelli, Mogol, Vittorio Feltri, Corrado Augias ed Elio Fiorucci.

Ancora una volta Milano Art Gallery è il luogo di incontro di discipline umanistiche e scientifiche: tutte le Arti dialogano tra loro in un luogo aperto ai molteplici input che la cultura offre.