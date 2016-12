A Milano "Light installation" di Airò per la Fondazione Furla

La luce tema ispiratore della collezione primavera-estate 2013 è stata esaltata da una suggestiva "Light installation" dell'artista Mario Airò, un'installazione realizata con la proiezione di immagini tratte da xilografie di Giordano Bruno, creata per Fondazione Furla.

La Fondazione nasce nel 2008, per volontà del presidente di Furla S.p.A Giovanna Furlanetto, per garantire e dare continuità ai progetti messi in essere da Furla in campo culturale, permettendone un ulteriore sviluppo e rafforzamento internazionale. Curatrice è Chiara Bertola, critico d’arte e curatrice.

L’attenzione della Fondazione indaga su tutti i territori della creatività, dall’arte al fashion design, a sostegno dei giovani talenti che non trovano vie, luoghi e possibilità per emergere, fornendo una panoramica esaustiva del fare contemporaneo in Italia, nella molteplicità dei linguaggi dell’arte:

dal video alla fotografia, dalla pittura alle installazioni, dalle performances alla scultura.



La sede della Fondazione è a Bologna, all’interno di un’antica barchessa del ‘700. Uno spazio importante, di oltre cinquecento metri quadri, su due livelli, concepito con l’idea di diventare un vero e proprio think-tank dove poter ospitare artisti e giovani creativi, diventando spazio di confronto sulla contemporaneità.

La Fondazione Furla è il risultato di un lungo percorso culturale e progettuale.Nel 2000 istituisce il Premio Furla per l’Arte, in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia, il MAMbo e con il supporto di UniCredit Group. Il premio, curato da Chiara Bertola, è stato concepito per dare maggiore visibilità, valorizzazione e sostegno agli artisti italiani emergenti con l’obiettivo specifico di fornire una panoramica esaustiva della creatività contemporanea nel Paese.

Gli artisti presenti in ogni edizione rappresentano la molteplicità dei linguaggi dell’arte contemporanea. Ad ogni edizione corrisponde una diversa immagine grafica, ideata di volta in volta da un artista di fama internazionale, che diviene, con il suo contributo, padrino del premio. In questi anni si sono succeduti Joseph Kosuth, Ilya Kabakov, Lothar Baumgarten, Michelangelo Pistoletto, Kiki Smith , Mona Hatoum e Marina Abramovi

.

In occasione dell’ultimo lavoro di Marina Abramović per il PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano ''

The Abramović Method

'', a cura di Diego Sileo ed Eugenio Viola, il primo dopo la mostra al Moma nel 2010, Fondazione Furla realizza una nuova collaborazione con l’artista presentando un film-documentario diretto da Giada Colagrande.

Marina Abramovi