XVII Edizione Arte da mangiare mangiare Arte

Inaugurazione ufficiale delle Semine. Percorsi di Athos Collura e performance d'arte commestibile e semina nella



Giornata mondiale dell’Alimentazione



Lunedì 1 ottobre 2012

CHIOSTRO DEI GLICINI, SOCIETA’ UMANITARIA - VIA SAN BARNABA 38, MILANO



Inaugurazione ufficiale delle Semine. Saluti del Presidente della Società Umanitaria Dr. Amos Nannini e del Presidente di Arte da mangiare mangiare Arte Ing. Mario Bedussi.



ore 18.00 - INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “PERCORSI” NELL’ARTE DI ATHOS COLLURA

La Società Umanitaria e l’associazione Arte da mangiare mangiare Arte rendono omaggio all’attività artistica del pittore e scenografo teatrale Athos Collura grazie a una selezione di opere in un arco temporale compreso tra 1962 e 2012: 50 anni di lavoro che consentono di esplorarne la poetica, attraverso “percorsi” comprendenti gli esordi degli anni ’60, quando Collura si impone sulla scena milanese, fino all’attuale ricerca.

Interverranno gli storici dell’arte Jacqueline Ceresoli e Rolando Bellini

Durata della mostra: dal 1 AL 6 ottobre 2012