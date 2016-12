GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2012 “L’ITALIA TESORO D’EUROPA”

foto Ufficio stampa

Avvicinare i cittadini europei alla ricchezza e alla diversità culturale dell’Europa, favorire una tolleranza che superi le frontiere nazionali, sensibilizzare il grande pubblico e il mondo politico alla necessità di proteggere il patrimonio storico artistico.

L’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea ha come scopo primario quello di avvicinare i cittadini europei ad una migliore e reciproca comprensione malgrado le differenze di cultura e di lingua, attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali che mettano in luce il saper fare, le tradizioni locali, l’architettura e gli oggetti d’arte, ma anche la presentazione di beni culturali inediti e l’apertura straordinaria di edifici storici.

Con questi obiettivi si celebrano, anche quest’anno in 49 Stati Europei, le Giornate Europee del Patrimonio, che in Italia avranno luogo il 29 e il 30 settembre, con lo slogan: “L’Italia tesoro d’Europa”.

Come ogni anno, hanno assicurato la loro partecipazione, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regioni e Province autonome e le Istituzioni culturali a carattere pubblico e privato.



Promuovere la cultura e i beni culturali, lungi dal costituire un fardello gravoso o un costo superfluo, è il modo migliore per salvaguardare l’inestimabile valore dello scrigno d’arte che custodisce l’immagine della nostra storia e del nostro futuro. Per tale motivo, anche quest’anno l’Italia aderisce con viva convinzione alle Giornate Europee del Patrimonio. Molto è cambiato da quando nel 1991 il Consiglio d’Europa le ha ufficialmente lanciate, per poi trasformarle nel 1999 in un’azione congiunta con la Commissione europea.

Ma non è cambiata la motivazione profonda che sta alla loro base: consentire ai cittadini europei di riappropriarsi dell’identità che la tradizione consegna, attraverso il coinvolgimento di 50 nazioni, con i loro beni culturali, i monumenti e i luoghi storici.

Sabato 29 e domenica 30 settembre 2012 avremo così, ancora una volta, l’opportunità di ammirare “L’Italia tesoro d’Europa”. Come lo slogan della manifestazione suggerisce, il nostro Paese ha un ruolo unico all’interno della storia e della cultura europee. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali lavora incessantemente per ricordarlo a tutti, in Italia e nel mondo, in sinergia con numerose altre realtà, come il Ministero degli Affari Esteri e gli Istituti italiani di cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regioni, Province, Comuni, Enti locali, Associazioni, Fondazioni, istituzioni culturali a carattere pubblico e privato. Le Giornate offrono un’impressionante serie di appuntamenti, con aperture straordinarie, presentazioni di restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.

Tutto questo testimonia l’eccezionale qualità dell’immenso capitale di bellezza, storia e arte di cui siamo eredi; ed è dovere di ciascuno di noi conoscerlo e condividerlo, in primo luogo con i nostri concittadini europei. Infatti, per prepararci – e preparare i più giovani – a essere all’altezza delle sfide che viviamo e che verranno dobbiamo sempre più comprendere che la cultura non è condizione, qualità o privilegio di pochi: la cultura è l’anima di un popolo, il popolo d’Europa.



Lorenzo Ornaghi - Ministro per i Beni e le Attività Culturali