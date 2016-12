st_art – scoprire l’arte contemporanea

foto Ufficio stampa

Presentato oggi a Punta della Dogana, il nuovo programma di attività didattiche st_art, progetto di avvicinamento e comprensione dell’arte contemporanea, per l’anno scolastico 2012/2013.



Giunto alla sua quarta edizione, st_art è un contenitore didattico dedicato agli insegnanti e ai loro studenti che desiderano avventurarsi in un percorso di scoperta dell’arte contemporanea. I percorsi guidati e gli atelier st_art forniscono chiavi di lettura e di conoscenza dei linguaggi artistici contemporanei per permettere a tutti di fruire in modo costruttivo e stimolante delle opere di una delle collezioni più importanti del mondo.



Quest’anno, il progetto st_art si è arricchito di una serie di nuovi atelier per ogni fascia di età, nuove proposte di percorsi in lingua anche per i più piccoli (francese e inglese) grazie alla collaborazione con l’Alliance Française di Venezia e la Oxford School di Venezia e soprattutto due nuovi progetti intesi a rendere accessibili a tutti le attività educative. Grazie alla collaborazione con Ca’ Foscari e VEASYT, i percorsi didattici potranno, da ottobre, essere svolti anche in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e a partire da gennaio 2013, saranno messi a punto, grazie alla collaborazione con Tactile Vision di Torino e Lettura Agevolata di Venezia di una serie di strumenti per garantire l’accessibilità dello spazio espositivo di Punta della Dogana ai visitatori non vedenti e ipovedenti.



Per tutto il mese di ottobre la François Pinault Foundation propone ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti di Beni Culturali, Comunicazione e Didattica dell’arte e agli operatori museali una serie di quattro appuntamenti settimanali (mercoledì 10, giovedì 18, giovedì 25 e mercoledì 31 ottobre 2012). Gli incontri saranno l’occasione per approfondire questioni centrali dell’arte contemporanea, con il coinvolgimento di esperti di didattica e di altre discipline, legate all’apprendimento e alla comunicazione e affronteranno le relazioni tra arte e lingua dei segni, arte e scuola, arte e lingua straniera, arte e “visione tattile”.



Tutte le iniziative st_art si svolgono su prenotazione, telefonando al n. + 39 041 24 01 304 oppure scrivendo a scuole@palazzograssi.it. Il calendario è comunicato e regolarmente aggiornato sul sito di Palazzo Grassi, rubrica “Rendez-Vous”.