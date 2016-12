In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2012 riprende al Museo Martinitt e Stelline il ciclo di letture in musica “I documenti raccontano ”, a ingresso gratuito.



Tre appuntamenti il 28, 29 e 30 settembre alle ore 18.00 che ci permetteranno di rivivere con emozione le piccole grandi storie dei Martinitt e delle Stelline che si sono intrecciate con i grandi fatti della Milano dei primi del Novecento.