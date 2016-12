STARTMILANO: dieci giorni di Arte Contemporanea

Nell'arco dei due weekend si alterneranno infatti oltre agli openings in galleria anche molti eventi nelle Istituzioni pubbliche della città: talks, conferenze, meeting organizzati da Startmilano con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Milano, trasformeranno la città in un contenitore di cultura contemporanea. Inoltre, sabato 22 presso l’Istituto Svizzero (Via del Vecchio Politecnico 3) si terrà il consueto party Startmilano: dj set, galleristi, artisti, curatori, art lovers e la possibilità di visitare la mostra Party Povera, di Fabio Marco Pirovino, che rimarrà aperta appositamente per la serata. Grazie alla partnership con alcuni tra i principali attori della cultura di Milano, quali Comune di Milano, DOCVA, Istituto Svizzero, Museo del Novecento, Museo Pecci, Spazio Oberdan , Startmilano presenta un calendario fitto di eventi e attività culturali.

Per il Presidente Pasquale Leccese : "era necessario quest'anno dare un forte segnale che fosse di auspicio sia come inizio della nuova stagione sia per la volontà di tutti noi operatori, galleristi, di essere interlocutori sempre presenti nell'animare e stimolare l'arte contemporanea nella città. Abbiamo voluto quindi aprire la stagione a un vero e proprio Festival dell'arte contemporanea, quindi oltre alle 26 gallerie che hanno aderito all'iniziativa abbiamo realizzato una intera "dieci giorni" di arte contemporanea che coinvolge molte Istituzioni della città."

Un info point e un’area dedicata all’editoria indipendente a Villa Reale (Via Palestro) e da lì una navetta accompagnerà i visitatori nelle Gallerie del circuito Start, il sabato 22 settembre, dalle h 15.00 alle h 19.00.(prenotazione: Giulia Alonso, startmi@gmail.com). In particolare nel fine settimana di chiusura (20 - 23 settembre) orari prolungati e apertura straordinaria domenicale.



OPENINGS 13 SETTEMBRE (A )

CA’ DI FRA’ - Via Carlo Farini 2

MIMMO DABBRESCIA, Faber.



CAMERA 16 CONTEMPORARY ART - via Pisacane 16 - www.camera16.it

FASHIONALITY, Andrea Artemisio, Olga Cafiero, Luca De Santis, Claudia Grassl, Marton Perlaki, Brea Souders

LAURA BULIAN GALLERY - via Montevideo 11 - www.impronteart.com

MARAT RAIYMKULOV, The King of Rats.



LE CASE D’ARTE - corso di Porta Ticinese 87 - www.lecasedarte.com

ROSEMARIE TROCKEL, Prisoner of yourself.



FEDERICO LUGER - via Circo 1 - www.federicoluger.com

MATTIA BOSCO, Nuove sculture.



MARCOROSSI ARTECONTEMPORANEA - corso Venezia 29 - www.marcorossiartecontemporanea.com

MIRCO MARCHELLI, Mezza Bellezza.



GALLERIA MILANO - via Manin, 13 - www.galleriamilano.com

SANDRO SOMARE’, Oceano nox (finissage)

GALLERIA NINA DUE via Botta 8 - www.ninalumer.it

COLLETTIVA, DATEGLI LE BRIOCHES. video arte dalla russia/III.

NOWHERE - via del Caravaggio 14 www.nowhere-gallery.com

FOSCO VALENTINI, Sol-Lapis-Philosophorum.



LIA RUMMA - via Stilicone 19 - www.liarumma.it

ANSELM KIEFER, la mezzaluna fertile/ Der Fruchtbare Halbmond (inaugurazione 15 settembre h.18.00 – 20.30)

OPENINGS 20 SETTEMBRE (B )

GALLERIA BIANCONI - via Lecco, 20 - 20124 - Milano www.galleriabianconi.com

“FUNDING FOR ISOLA” CLICK OR CLASH? STRATEGIE DI COLLABORAZIONE FOURTH STAGE. IN COLLABORAZIONE CON ISOLA ART CENTER

STUDIO D’ARTE CANNAVIELLO - via A. Stoppani, 15 - www.cannaviello.net

BERND ZIMMER, Seconda natura



ANTONIO COLOMBO ARTE CONTEMPORANEA - via Solferino, 44 - www.colomboarte.com

TIM BISKUP. Solo Show. - IN LITTLE CIRCUS: GIANNI CELLA

RICCARDO CRESPI - via Mellerio, 1 - www.riccardocrespi.com

KRISTINE ALKSNE, Displaced Fractures

MASSIMO DE CARLO - via G. Ventura, 5 - www.massimodecarlo.it

ROB PRUITT



EFFEARTE - via Ausonio 1 A - www.effeartegallery.com

MARIANNE GRøNNOW. Passage - ANNE SIIRTOLA. Song of the Hungry Land and New Verses



FABBRI.CA CONTEMPORARY ART - via Stoppani 15/C www.fabbricontemporaryart.it

PAOLA PEZZI, Nero su bianco.



JEROME ZODO CONTEMPORARY - via Lambro 7 (ang. via Melzo) - www.jerome-zodo.com

MATTEO FATO, Cose naturali



KAUFMANN REPETTO - via di Porta Tenaglia 7 - www.kaufmannrepetto.com

DAN PERJOVSCHI, Good news, bad news, no news. - FAUSTO FALCHI, Ode an die freude – project room



LORENZELLI ARTE - corso Buenos Aires 2 - www.lorenzelliarte.com

FRANCESCA MININI - via Massimiano, 25 - www.francescaminini.it

PAOLO CHIASERA, Màn



OTTO ZOO - via Vigevano 8 - www.ottozoo.com

LGB + BDP = LBGDBP / A project by Broken Dimanche Press and The LGB Group

MIMMO SCOGNAMIGLIO - Via Ventura 6 - www.mimmoscognamiglio.com

ANNE OLOFSSON, The face of all your fear



ZERO… - via Tadino 20 - www.galleriazero.it

MICHAEL E. SMITH



ZONCA & ZONCA - via Ciovasso 4 - www.zoncaezonca.com

MARIO SCHIFANO, The Eighties



venerdì 21: apertura fino alle 21.00 - sabato 22: dalle h 12.00 alle h 20.00 - domenica 23: apertura straordinaria dalle h 12.00 alle h 19.00

STARTMILANO: startmi@gmail.com - www.startmilano.com