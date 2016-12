Milano per l'Expo, presentata la mostra Arts & Foods

16:44 - La multiforme relazione fra le arti e il cibo sarà ripercorsa e analizzata nel Padiglione Arts & Foods. Il concept dell’unica Area tematica di Expo Milano 2015 realizzata in città è stato presentato al Palazzo della Triennale che la ospiterà a partire dal 10 aprile fino al 1° novembre 2015. Allestita negli spazi interni ed esterni della Triennale – 7.000 metri quadrati circa tra edificio e giardino – “Arts & Foods” metterà a fuoco la pluralità di linguaggi visuali e plastici, oggettuali e ambientali che dal 1851, anno della prima Expo a Londra, fino ad oggi hanno ruotato intorno al cibo, alla nutrizione e al convivio.

Ma non sono mancate le polemiche in tutto il mondo dell’arte per i costi legati a questa mostra di 6 mesi: 5.300.000 euro, più 750.000 destinati al curatore Germano Celant che, a detta del Commissario Giuseppe Sala "dovrà pagare tutte le persone che lavorano per lui e dovrà seguire tutti gli aspetti organizzativi, dalle assicurazioni alla segreteria dell’evento". Per fortuna c’è uno sponsor che contribuirà con 3 milioni di euro.