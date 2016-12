E' morta a 89 anni la scrittrice Harper Lee Scrisse "Il buio oltre la siepe"

Il film con Gregory Peck e gli Oscar - Dal suo primo romanzo, pubblicato nel 1960, fu tratto anche un film con Gregory Peck nel ruolo di Atticus Finch. Vinse tre premi Oscar.



I dubbi sul secondo romanzo - Nel 2015 molti insinuarono che la pubblicazione del secondo romanzo della scritrice, uscito a distanza di 50 anni dal primo, non fosse in realtà una sua decisione: secondo alcuni quotidiani locali la donna non avrebbe avuto le facoltà mentali per prendere una decisione sulla sua carriere letteraria.



Harper Lee era nata il 28 aprile del 1926 in Alabama ed era la più giovane di quattro figli di un avvocato. Da tempo viveva in una casa di riposo.