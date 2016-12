E' Luciano Fontana il nuovo direttore designato per il Corriere della Sera

E' Luciano Fontana il nuovo direttore designato del Corriere della Sera. Il suo nome è stato approvato all'unanimità dal Consiglio d'amministrazione di Rcs, che ha espresso "profonda gratitudine e grande apprezzamento a Ferruccio de Bortoli per l'attività svolta alla direzione" negli ultimi sei anni e per la precedente direzione. Fontana, attuale condirettore del quotidiano, si insedierà "compiute le prescritte procedure".

Cinquantasei anni, originario di Frosinone, laureato in Filosofia del Linguaggio a Roma, Fontana ha passato undici anni all'Unità a Roma (1986-1997) dove si è occupato di politica italiana, cronaca amministrativa e giudiziaria. Uomo di desk, ha lavorato principalmente nelle redazioni della cronaca e del politico e dell'ufficio centrale del quotidiano romano diretto da Walter Veltroni.



Dal 1997 è a Milano al Corriere della Sera, dove ha percorso l'intera carriera di desk passando dall'ufficio centrale alla vicedirezione, fino a quando, nel marzo 2009 con il ritorno di de Bortoli al posto di Mieli, è stato nominato condirettore.



All'uscita dalla sede di Rcs, Fontana si è detto molto emozionato per l'incarico, ma non ha rilasciato altri commenti: "Prima parlo con la redazione", ha detto.



Il Cda di Rcs, da parte sua, ha segnalato che il neo direttore del Corriere "è atteso da sfide di grande rilievo" per valorizzare il "patrimonio giornalistico e di tutte le professionalità" del quotidiano. Dovrà "garantire una sempre più efficace creazione e veicolazione dei contenuti informativi". E completare la "trasformazione digitale della testata e del Sistema Corriere nel suo complesso", mantenendo una "incisiva ricerca di una sostenibilita' economica della testata".



Un'azione, spiega Rcs, che dovrà essere svolta in coerenza "con le linee guida espresse dall'editore, tutelando i valori di autonomia, indipendenza e autorevolezza dell'informazione, da sempre cardini fondanti della tradizione del Corriere".