Dylan Dog Color Fest diventa trimestrale e si rinnova nella forma e nel contenuto

Dylan Dog Color Fest si rinnova in forma e contenuto. A partire dal numero 16, in edicola dal 9 febbraio, le pubblicazioni della collana a colori dell'Indagatore dell'Incubo, pubblicata da Sergio Bonelli Editore, diventano trimestrali con tante novità: tre storie, 96 pagine e prezzo ridotto. A inaugurare il nuovo Color Fest saranno Ausonia, Marco Galli, Aka B e Arturo Lauria, quest'ultimo autore anche della copertina dell'albo. Le storie protagoniste del nuovo numero rispecchiano in pieno la natura della collana: ospitare grandi autori di fumetto che si cimentano per la prima volta con la creatura di Tiziano Sclavi.