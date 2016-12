19 novembre 2014 Due nuovi episodi de "Il vampiro che ride" del maestro disegnatore Suehiro Maruo Dall'autore di “Il bruco” e “La strana storia dell'isola Panorama”, altri due inquietanti capolavori del graphic novel fantastico-horror giapponese Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - In libreria e fumetteria due volumi della saga "Il vampiro che ride" di Suehiro Maruo. Il graphic novel unisce uno stile di disegno nostalgico, innocente, quasi naif tipico del manga anni '50 a una rappresentazione grottesca, efferata e non convenzionale della violenza e dell'orrore.



Nel primo volume una donna vampiro vecchia di 130 anni si aggira tra gli studenti di una scuola media giapponese di oggi. Li terrorizza, ne sconvolge le vite, cambia le regole, porta tra loro la sete inestinguibile del sangue.



In questa storia Suehiro Maruo, autore raffinato e cult tra gli appassionati dei manga, fonde il mito intramontabile del vampiro all'osservazione della realtà e ad una spietata critica sociale sul Giappone contemporaneo, sulle sue ansie e nevrosi, sull'educazione dei giovani.



Nel narrare la storia del vampiro, mostro sempre insoddisfatto e incarnazione del sogno della vita eterna, l'autore ritrae il crescente problema della delinquenza e violenza minorile e la pratica dell'enjokosai (studentesse di college che si prostituiscono per potersi comprare scarpe e abiti firmati).



Nel secondo volume ritroviamo i protagonisti Luna e Konosuke, coppia diabolica e paradossalmente innocente di compagni e amanti: continuano a vivere nel Giappone di oggi, uccidono per placare la sete di sangue, inseguono il sogno folle dell'eterna giovinezza.



La strada dei vampiri si incrocerà con il destino di Makoto, un giovane in cerca della sorellina Miko, scomparsa misteriosamente anni prima... una storia che nasconde un terribile segreto. Freaks e ambienti decadenti contrassegnano la conclusione della spettacolare saga di Maruo, che rivela qui la sua passione per il cinema espressionista di Dreyer e Murnau e per certe atmosfere di Fellini.



Fumetti Coconino Press-Fandango

Suehiro Maruo



Il vampiro che ride vol. 1 (nuova edizione)

Pagine 240, bianco/nero e colori

19,50 euro



Il vampiro che ride vol. 2

Pagine 288, bianco/nero e colori

19,50 euro