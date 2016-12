Disertore e travestito, come il caporale Paul diventò Suzanne

12:44 - Prima guerra mondiale: nelle trincee è l’inferno. Il caporale Paul Grappe diserta e torna di nascosto a Parigi dalla giovane e amatissima moglie Louise. Costretto alla clandestinità e rinchiuso in una stanza d’albergo per evitare la fucilazione, Paul immagina un piano: si travestirà da donna, per poter vivere alla luce del sole. Così, con la complicità, i trucchi e i vestiti di Louise, Paul assume l’identità di Suzanne. Comincia così "Poco raccomandabile", il graphic novel firmato da Chloé Cruchaudet (Coconino Press - Fandango, 168 pagine, 19 euro).

All’inizio il travestimento è una necessità e sembra quasi un gioco. Ma poi durerà anni, anche dopo la fine della guerra, con effetti dirompenti sulla vita della coppia e sull’equilibrio di Paul. Che di giorno lavora nello stesso laboratorio di sartoria della moglie, ma di notte comincia a frequentare il Bois de Boulogne, teatro di orge, ritrovo di prostitute, libertini e borghesi in cerca del brivido della trasgressione nella Parigi dei folli Anni Venti.



Dopo dieci anni arriva l’amnistia per i disertori, ma Paul fatica ad abbandonare i panni dell’affascinante seduttrice Suzanne, mentre l’alcol fa riaffiorare i fantasmi e i traumi della guerra.



Un graphic novel in toni seppia, nero e rosso, ispirato a una storia vera raccontata in un saggio dagli studiosi Fabrice Virgili e Danièle Voldman. Il romanzo a fumetti di Chloé Cruchaudet ha conquistato la critica e il pubblico in Francia: ha vinto numerosi premi, tra i quali il Prix du Public Cultura del noto festival di Angouleme, e ha venduto decine di migliaia di copie.



Leggi in anteprima, un estratto del libro. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.