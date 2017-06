Diabolik-Eva Kant: la coppia scoppia?

Era già successo che il cinismo di Diabolik si scontrasse con l'etica di Eva Kant. Lui sempre alla ricerca di nuove sfide ("Il colpo! Tu non sai pensare ad altro!" lei gli griderà in faccia) mentre lei cerca comunque di seguire una sua strada autonoma ("Ti avevo già detto in passato che i tuoi sentimenti non dovrebbero interferire con la nostra attività, e invece..." è la fredda considerazione di lui). Era già successo che simili contrasti portassero la coppia vicino a una crisi. Molto vicino. In certi casi anche a momentanee separazioni... ma mai prima d'ora era successo che i due superassero il punto di rottura, quello da cui non c’è modo di tornare indietro. Ma un modo c'è, ci può essere, si deve trovare, anche a costo di rischiare la vita.



