8 dicembre 2014 Diabolik comincia il 2015 nel segno dei ritorni Con l’episodio "Scritto nel sangue" riecco lo storico disegnatore Sergio Zaniboni. Protagonista un’autrice di romanzi gialli che non a caso si chiama Angela... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:41 - Se a gennaio 2014 Diabolik aveva stupito i suoi lettori con una nuova grafica e le copertine disegnate da Matteo Buffagni, per loro c’è una sorpresa anche per il 2015: il ritorno, dopo oltre due anni di assenza, di Sergio Zaniboni, grande e storico (dal 1969) disegnatore della saga. Appositamente per lui è stato sceneggiato l’episodio "Scritto nel sangue" che vede come protagonista un’autrice di romanzi gialli di nome Angela (molto amata da Eva Kant): non casualmente omonima di Angela Giussani, la creatrice del "Re del terrore". E nelle fattezze la ricorderà molto. Firme storiche anche ai testi: Mario Gomboli e Tito Faraci al soggetto e Patricia Martinelli alla sceneggiatura.

Angela Miller è una famosa scrittrice di romanzi gialli, Eva una sua affezionata lettrice, Ginko il suo consulente tecnico e Diabolik vuole solo impossessarsi del suo prezioso tagliacarte. Ma un evento inatteso costringerà tutti e tre a cambiare ruolo.



Scritto nel sangue

Casa Editrice Astorina

Soggetto: T. Faraci e M. Gomboli

Sceneggiatura: P. Martinelli

Disegni: Sergio e Paolo Zaniboni

Copertina: M. Buffagni

120 pagine

2,20 euro