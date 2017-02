Diabolik, celebrazioni a 30 anni dalla morte della creatrice Angela

L'anno prima l'ideazione di Diabolik, nel 1961, Angela fonda, con Luciana, la Casa Editrice Astorina, iniziando a pubblicare la serie Big Ben Bolt di John Cullen Murphy ed Elliot Caplin. Per guidare l'impresa ci vuole molta grinta, che ad Angela non manca. La donna, infatti, si adattava benissimo a lavori anche molto diversi. Dopo l'esordio da modella, nel 1950 inizia a collaborare con la Casa Editrice Astoria del marito Gino Sansoni fino alla fondazione della sua attività.



Angela aveva preso il brevetto di pilota d’aerei da turismo, praticava diversi sport, amava viaggiare. Ma, nonostante l'appoggio della sorella, divenuta in breve la sua alter ego creativa, il successo di Diabolik la costringe a ridimensionare molte delle sue attività. "Mi ha rubato un pezzo di vita", era solita dire con dolcezza. Ma continua a girare il mondo con la scusa di cercare spunti per le sue storie.