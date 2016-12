Dalla pittura ai fotomontaggi, l'arte di Aleksandr Rodchenko in mostra al Lac di Lugano

Rodchenko in mostra, le foto 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 6 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 7 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 8 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 9 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 10 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 11 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto 12 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Rodchenko in mostra, le foto leggi dopo slideshow ingrandisci

Aleksandr Rodchenko è stato uno dei principali generatori di idee della stagione delle avanguardie che dagli anni venti sconvolsero con le loro sperimentazioni l'arte ma anche la società. I campi ai quali il grande artista prestò il suo talento sono pittura, design, teatro, cinema, tipografia, fotografia. Rodchenko guardò ai movimenti dell’epoca e da essi attinse i principi per l’elaborazione di un’estetica del tutto nuova. I fotomontaggi e i manifesti da lui creati fanno tesoro dell’esperienza dei collage cubofuturisti in cui si combinano testo e immagine fotografica, la semplicità dell’astrazione geometrica e l’espressionismo del cinema d’avanguardia.



Il carattere interdisciplinare dell’opera di Rodchenko è documentato in mostra dalle collaborazioni con altri artisti, letterati, intellettuali come l’amico poeta Vladimir Majakovskij, i registi Sergej Ejzenstein, Dziga Vertov, gli scrittori Osip Brik e Sergej Tret’jakov ma anche dalle illustrazioni per libri, riviste, manifesti pubblicitari e di propaganda.



La mostra è accompagnata da un catalogo comprendente circa 250 immagini, i testi della curatrice Ol’ga Sviblova, di Varvara Rodchenko, figlia dell’artista, del nipote Aleksandr Lavrent’ev, e da uno scritto dello stesso Rodchenko.



Aleksandr Michailovich Rodchenko nasce nel 1891 a San Pietroburgo da una famiglia modesta. Dal 1910 al 1914 frequenta la scuola d’arte di Kazan, dove la famiglia si è trasferita nel 1905. Nel 1915 si cimenta nei primi disegni astratti che traducono i motivi ornamentali Art Nouveau in composizioni geometriche ottenute con riga e compasso. Nello stesso anno si trasferisce a Mosca e prosegue gli studi presso la Scuola imperiale di arte industriale Stroganov. Nel 1917 è fra i fondatori dell’Unione degli artisti e pittori e segretario della Federazione della Sinistra. Dal 1918 al 1922 espone nelle più importanti mostre dell’avanguardia sovietica e contribuisce all’elaborazione dei principi del Costruttivismo, movimento che propugna l’applicazione in ambito artistico dei principi di costruttivi e logici propri della produzione in ambito tecnico. Dal 1923 lavora come grafico e introduce il fotomontaggio nell’illustrazione di libri, riviste, nei manifesti pubblicitari e di propaganda. Dal 1924 inizia a dedicarsi alla fotografia. Già dal 1921 abbandona la pittura e si dedica all’arte “produttivista” (grafica e pubblicità, design d’oggetti, scenografia per cinema e teatro). Negli anni Trenta e Quaranta lavora come fotoreporter per giornali e riviste insieme alla moglie Varvara Stepanova. Nel 1935 ritorna alla pittura figurativa e negli anni Quaranta all’astrazione. Muore a Mosca nel 1956.



Aleksandr Rodchenko

27 febbraio –8maggio 2016 LAC Lugano Arte e Cultura

Orari:

Martedì, mercoledì e domenica: 10:30 – 18:00

Giovedì, venerdì e sabato: 10:30 – 20:00

Lunedì chiuso