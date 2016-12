Dalla penna di Mike Kunkel, la prima avventura di Herobear e il bambino

15:12 - Esce per BAO Publishing la prima avventura di "Herobear e il bambino" di Mike Kunkel, un fumetto per tutte le età.



Il piccolo Tyler trasloca nella casa del nonno mancato da poco e scopre di avere ereditato da lui un orsetto di peluche e un orologio da tasca che apparentemente non funziona. Ha anche i tipici problemi dell'ultimo arrivato in una nuova scuola: pochi amici, troppi bulli, un mondo nuovo da imparare e nel quale inserirsi. Forse però ciò che il nonno gli ha lasciato è molto più di ciò che sembra a prima vista. Un segreto di famiglia, tramandato da molte generazioni, sta per essere svelato.

Mike Kunkel lavora nel campo del fumetto e dell'animazione. Sceneggiatore, disegnatore e autore completo, nel 2008 lavora su Billy Batson and the Magic of Shazam!, titolo della DC comics.



È animatore di lungometraggi Disney quali Tarzan ed Hercules, nonché sceneggiatore di altri numerosi film d'animazione. Herobear e il bambino, pubblicato in Italia da BAO Publishing nel 2015, in America gli è valso l'Eisner Award come "Miglior titolo per l'infanzia/Miglior pubblicazione a fumetti per giovani lettori" per due anni consecutivi (2002 - 2003).



Herobear e il bambino

di Mike Kunkel

Bao Publishing

Pagine 168

Prezzo 15 euro

In tutte le librerie e fumetterie dal 20 marzo



Sfoglia un estratto del volume. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.