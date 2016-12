Dal ring ai libri e ai film: la leggenda Muhammad Ali

Sette film hanno raccontato la leggenda del ring Cassius Clay, poi rinato con il nome di Muhammad Ali. Will Smith è stato l'attore più famoso a prestare volto e muscoli al pugile statunitense, in una pellicola del 2001. Ma oltre la folta serie di biopic interamente dedicati a lui, Ali è entrato nell'immaginario hollywoodiano anche indirettamente: il personaggio di Apollo Creed, appartenente alla saga dei film di Rocky, fu modellato a immagine e somiglianza del campione: infatti lo stile di combattimento di Apollo è identico a quello del pugile da cui è ispirato, cioè un mix di agilità e potenza. Anche lo stile canzonatorio e provocatorio di Apollo Creed durante le conferenze e prima del match sembra imitare quello di Ali. Cinema ma non solo: diversi titoli di libri italiani sono stati ispirati a questo atleta già diventato leggenda.