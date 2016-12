10 ottobre 2014 Dai samurai a Mazinga: il fascino della cultura giapponese in mostra a Treviso Oltre 500 pezzi fra opere d'arte, fotografie, spezzoni di film, abiti e fumetti ci trasportano nel Paese del Sol Levante per un viaggio alla riscoperta dei suoi miti Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - L'8 luglio del 1853 quattro "navi nere" (ovvero i battelli a vapore degli occidentali, così chiamati per il loro fumo) sotto il comando del Commodoro statunitense Matthew Perry attraccano nel porto dell'attuale Tokyo, rompendo brutalmente secoli di isolamento commerciale e politico giapponese. Fino ad allora, un editto aveva vietato agli stranieri l'ingresso nel Paese e gli scambi commerciali erano consentiti solo con Cina e Olanda. Il colpo fu tale che lo shogun, il capo militare, ne morì il giorno dopo.



Passati quindici anni il processo di occidentalizzazione del Giappone si completa passando nelle mani del giovanissimo imperatore Mutsuhito. Inizia un'era di profonde trasformazioni che porterà il Giappone a confrontarsi da pari con le potenze europee, ma anche di affermazione dei valori tradizionali, da tutelare e coltivare. La cultura giapponese, in realtà, non era nuova alle sollecitazioni esterne: già aveva assorbito l'influenza cinese, il buddhismo e il cristianesimo, conservando intatta l'antica religione shintoista.



Se il Giappone viene rivoluzionato dal contatto con l'occidente, l'Europa non resta certo immune al fascino del Sol Levante. Nel'Ottocento il Giapponismo è un fenomeno diffuso, si fa a gara nel collezionare oggetti d'arte e pitture dal Giappone. Sullo sfondo dei loro quadri Manet e Van Gogh, fissando sulla tela il gusto dell'epoca, collocano opere giapponesi.



Da allora, l'attrazione per l'Estremo Oriente non ha mai lasciato il mondo occidentale. Ipermoderno eppure ancora segreto, il Giappone, terra di opposti riconciliati, ci ha colonizzato con la sua cultura più pop, a partire dai cartoni anni '70 come Mazinga e Goldrake - che in Giappone però è Grendizer - fino al cinema e al cibo.



Una mostra a Treviso ci accompagna attraverso le icone che hanno fatto il mito del Sol Levante e le opere d'arte che hanno mutato il nostro senso estetico: oltre 500 reperti, dal XVII al XX secolo, tra oggetti d'arte, kimono, fumetti, fotografie e spezzoni di film riassumono e illustrano il fascino della cultura giapponese, dalle origini ai giorni nostri.



Giappone. Dai Samurai a Mazinga

Treviso, Casa dei Carraresi

11 ottobre - 22 febbraio 2015

per informazioni: giapponedaisamuraiamazinga.com/it