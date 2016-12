Dagli Uffizi a Boboli, Franceschini lancia il progetto per un museo unico a Firenze

18:57 - Un unico complesso museale per Uffizi, Corridoio Vasariano, Galleria Palatina, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti e i Giardini di Boboli. E' il progetto proposto dal ministro della Cultura Dario Franceschini e condiviso dal sindaco di Firenze Dario Nardella. "Sarà un complesso stupefacente per ampiezza, collezioni e bellezza. Vogliamo aprire al pubblico il passaggio tra Palazzo Vecchio e gli Uffizi", ha spiegato il ministro.

Per la parte "statale", ha detto il ministro, "è logico e coerente per molte ragioni storiche e artistiche, che gli Uffizi, autonomi in base alla riforma, comprendano, oltre al Corridoio Vasariano, anche la Galleria Palatina, gli altri musei di Palazzo Pitti e i Giardini di Boboli. Un unico complesso museale, stupefacente per ampiezza, collezioni e bellezza".



"Con il sindaco Nardella - ha aggiunto - condividiamo poi l'idea che debba essere aperto al pubblico il passaggio tra Palazzo Vecchio e Gli Uffizi, rendendo ancor più incredibile il percorso museale. Certo ci sono problemi amministrativi, di accessibilità e di sicurezza, in particolare per il Corridoio Vasariano, ma con un obiettivo così ambizioso davanti, i problemi si possono risolvere tutti".