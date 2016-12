22 gennaio 2015 Da Tolkien a Jackson, la "Magia dell'Anello" va in mostra al museo del fumetto di Milano Al WOW Spazio Fumetto dal 24 gennaio al 22 marzo l'esposizione che riunisce edizioni rare, dipinti, illustrazioni, fotografie, locandine e molto altro Tweet google 0 Invia ad un amico

20:45 - Dal 24 gennaio al 22 marzo WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano si trasforma nella Terra di Mezzo ospitando una grande mostra dedicata alla saga de “Il Signore degli Anelli”, a partire dall’intrigante figura dell’autore dei romanzi J.R.R. Tolkien fino alle fortunate trasposizioni cinematografiche di Peter Jackson, passando dall’opera dei grandi illustratori, dalle parodie, dal collezionismo e dagli altri mille mondi che compongono questa moderna mitologia fantasy.

Grazie alla collaborazione dei più importanti collezionisti ed esperti, come la Società Tolkeniana Italiana, DAMA Collection, il Greisinger Museum, l’unico museo al mondo dedicato alla Terra di Mezzo, e Fermo Immagine – Museo del Manifesto Cinematografico, i visitatori potranno avventurarsi in un viaggio unico che permetterà di scoprire come dalle parole si sia passati alle immagini: edizioni rare, dipinti, illustrazioni e tavole originali, fotografie, manifesti cinematografici, locandine, fotobuste, video, statue, action figures, videogames, giochi da tavolo, gadget, libri, fantastici plastici realizzati con migliaia di mattoncini LEGO.



E in più laboratori, incontri, giornate ludiche e molto altro all’insegna del mondo tolkieniano e fantastico per testimoniare come l’opera nata dall’estro di Tolkien alimenti il nostro immaginario da oltre settant’anni.