20 novembre 2014 Da Flavia Pennetta a Tiziano Ferro: Giovanni Gastel ritrae l'eccellenza italiana Palazzo Lombardia ospita Discover the other Italy, la mostra patrocinata da Expo, Ente Turismo e Fai per riscoprire il made in Italy e il suo capitale umano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:09 - "Mentre stai fotografando un vestito la prima cosa che ti viene in mente è fotografarlo tutto. Ma io dico sempre che la prima, la seconda, la terza cosa che ti viene in mente non devi farle perché sono quelle che vengono in mente a tutti. Devi fare la quarta." Giovanni Gastel, figlio di un'antica famiglia milanese, riassume così il suo approccio alla fotografia. Da sempre moda e arte, in particolare nature morte, convivono nel suo obiettivo, che dagli anni '80 scatta per le copertine delle più importanti riviste del mondo.





Nonostante i natali Gastel inizia la classica gavetta molto presto, fotografando matrimoni, accessori, per piccole riviste. Autodidatta, a diciannove anni apre il suo primo studio fotografico insieme a un amico, col quale lavora tutt'ora, in uno scantinato di via Mascagni. Ma dopo pochi anni viene ingaggiato da Vogue, grazie al talento e alla sua agente, Carla Ghiglieri. Oggi è richiesto dalle riviste di tutto il mondo ed è considerato fra i grandi maestri contemporanei dell'immagine.



"Credo che la differenza tra un fotografo e un grande fotografo, a quanto ho capito, è che il grande fotografo ha abbattuto la barriera tra quello che è e quello che fa. Bisogna raccontarsi invece, bisogna parlare della propria vita nella propria fotografia". Il suo stile ricercato, attento all'equilibrio della composizione, è ben riconoscibile anche nel genere del ritratto, ultimo con il quale Gastel si è recentemente confrontato. I risultati saranno in mostra a Milano nell'ambito della mostra Discover the other Italy, protagoniste 25 personalità dell'arte, dello sport, della cultura italiana. Il ricavato della vendita delle sue immagini sarà devoluto per il restauro di Villa Arconati, piccola Versailles alle porte di Milano.



Discover the other Italy - I protagonisti del made in Italy al servizio dell'arte

Milano, Palazzo Lombardia

19 novembre - 18 dicembre 2014

per informazioni: www.clponline.it/mostre/i-ritratti-di-giovanni-gastel-protagonisti-della-mostra-discover-other-italy