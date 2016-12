Cultura in gran spolvero, Franceschini: 2015 anno record per i musei

Il 2015 è stato "un anno d'oro" per i musei italiani , con 43 milioni di visite e incassi per 155 milioni di euro. Ad annunciarlo è il ministro della Cultura Dario Franceschini , che sottolinea come per il nostro Paese sia "il miglior risultato di sempre, un record assoluto ". La crescita, nota il ministro, è stata significativa anche rispetto al già positivo 2014, con un +6% di visite, pari a 2 milioni e mezzo di visitatori in più, e +14% di incassi.

Dal Colosseo (+6%) a Pompei (+12%), dalla Reggia di Caserta (+16%) a Castel Sant'Angelo (+2,5%) quasi tutti i principali musei vantano una crescita, ricorda il ministro. Anche gli Uffizi, che a dispetto del numero chiuso nel 2015 hanno accolto quasi 36 mila visitatori in più (+2%) rispetto all'anno precedente. Nell'anno appena trascorso, fa notare Franceschini, aumentano del 4% (circa 900 mila persone in piu') anche gli ingressi gratuiti.



"Per la storia del nostro Paese è il miglior risultato di sempre, un record assoluto per i musei italiani, - ribadisce -; in 2 anni 5 mln di visite in più."



In Italia - conclude Franceschini - grazie anche alle nuove politiche di valorizzazione, prime fra tutte le domeniche gratuite, gli italiani sono tornati a vivere i propri musei. Un riavvicinamento al patrimonio culturale - che educa, arricchisce e rende consapevoli i cittadini della magnifica storia dei propri territori".