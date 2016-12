Cultura,300 mln a tutela patrimonio

In arrivo 300 milioni per la tutela del patrimonio culturale. Lo annuncia il ministro Dario Franceschini che ha approvato il programma triennale degli investimenti con 241 interventi in tutta Italia. "La cultura è tornata al centro della politica nazionale", ha quindi aggiunto, illustrando alcuni dei progetti, come quello per la Domus Aurea, a cui andranno 13 mln, quello per Venezia (6 mln) e gli interventi per la sicurezza nei musei (50 mln).