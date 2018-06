3 giugno 2018 18:44 Consegnato il premio Virdimura al Presidente della Repubblica di Malta Catania, a Marie Louise Coleiro Preca sono stati sono stati riconosciuti il suo impegno per la pace e il dialogo, contro il razzismo, e la sua attenzione allʼinfanzia e al sociale

"Dedico questo riconoscimento a tutte le donne e alle ragazze della nostra regione euro mediterranea, e alle loro aspirazioni a favore del benessere dei popoli". Queste le parole con cui Marie Louise Coleiro Preca, Presidente della Repubblica di Malta, ha accettato il premio internazionale Virdimura. Le è stato consegnato l’11 giugno all’Università di Catania. Il riconoscimento, giunto alla V edizione, è dedicato alla "Dottoressa Virdimura", la prima donna medico al mondo.

Le parole di Coleiro"L’esempio della dottoressa Virdimura non può che farmi sovvenire l’urgente necessità che si assicurino oggigiorno tutti i mezzi di supporto diretti ad assistere le giovani donne della regione euro mediterranea", ha detto il Presidente nel corso della cerimonia, che si è tenuta nell'aula magna dell’Università di Catania. Lo riporta Sicilianews24. Coleiro è stata riconosciuta dalla giuria come massima personalità istituzionale di un Paese vicino e, al tempo stesso, donna attenta all'infanzia e al sociale. E’ stato anche sottolineato il suo impegno per la pace e il dialogo, contro il razzismo. Più avanti nel discorso ha infatti aggiunto: "Incoraggio le autorità e le nostre comunità ad aprirsi sempre di più alle diversità che caratterizzano i nostri popoli e che siano disposte a godere dei benefici che esse ci offrono". "Ciascuno di noi", ha concluso, "non deve risparmiare alcuno sforzo per far sì che ai bambini sia data voce. E dobbiamo assicurarci di accogliere nelle nostre società gruppi e individui che sono emarginati".

Chi era la "Dottoressa Virdimura"Catanese di orgine ebraiche, è stata la prima donna medico al mondo. Il 7 novembre 1376, grazie alle leggi federiciane in vigore in Sicilia durante il Medioevo, ha conseguito la laurea con quello che corrispondeva al moderno "esame di Stato". Il premio in suo ricordo è stato istituito dall’Associazione italiana neuro disabili Onlus e promosso dalla Società di Storia della medicina, in collaborazione con l’Ordine dei cavalieri e dame di Pythias.