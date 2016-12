6 novembre 2014 Come sarà il nuovo anno? Le previsioni di Ada Alberti nel libro "L’oroscopo 2015" Come scrive l'autrice, bisogna ricordare che "gli astri danno un’indicazione, ma la vita è vostra, il destino potete ‘disegnarlo’ soltanto voi" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:49 - È arrivato in libreria e in tutte le edicole l’Oroscopo 2015 di Ada Alberti, nota al grande pubblico televisivo per le sue previsioni astrologiche a “Mattino 5” con Federica Panicucci (il lunedì) e a “Pomeriggio 5” con Barbara d’Urso (il venerdì). Sono molti anche i lettori che la seguono fedelmente sul mensile “Astrella” (una delle riviste specializzate più importanti nel settore) e sulla rubrica che tiene su “B”, il magazine di Barbara d’Urso. Il volume è edito da Fivestore, Divisione Editoriale Mediaset, che inizia così la sua collaborazione con la Alberti, apprezzata dal pubblico per il suo esprit e per il modo di porsi diretto, cortese e professionale, nella scrittura come sul piccolo schermo.



In questo suo libro dedicato alle previsioni annuali, Ada svela quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2015 e quali dovranno stare attenti ai giochi delle stelle. Il libro è pensato come un compagno di viaggio per 12 mesi, a cui rivolgersi per aiutare ad affrontare al meglio la propria carriera, la propria vita familiare e il proprio benessere; un piccolo tesoro da portare sempre con sé per avere in ogni momento un consiglio.



Il volume, formato da 352 pagine, vede diverse sezioni, tra cui una scheda con le caratteristiche di ogni segno, una prima previsione sull'anno venturo e, infine, uno studio profondo di ogni mese del 2015.



Ogni segno ha una scheda riassuntiva divisa tra lavoro, amore e salute (identificati con tre simboli differenti) per avere una visione globale di come volgeranno i diversi aspetti della propria vita. Il libro è disponibile anche in eBook sulle principali piattaforme.

Ada Alberti anticipa a Tgcom24 le previsioni dei segni zodiacali nel 2015.



Siete del Toro, Capricorno, Cancro, Scorpione? Dall’estate del 2015 Giove vi riserverà dei cambi di vita inaspettati che vi renderanno più ottimisti e ritrovare la fiducia nel domani, magari per un amore o un bebè oppure perché finalmente vi trasferirete in un luogo lontano tanto desiderato! Soprattutto i nativi della Vergine con Giove nel segno dall’11 di agosto potranno dare una svolta alla propria vita e migliorarla, anche se per quel gelido di Saturno saranno un po’ pessimisti in quanto dovranno faticare nel privato.



Se Appartenete al segno dell’Acquario dovrete ancora fare una selezione delle amicizie, dei collaboratori o di un socio, vi riprenderete grazie a Saturno in Sagittario, ma per rimpinguare il conto in banca bisognerà attendere l’autunno, così come i Cancro ed i Capricorno che chiuderanno più sicuri il 2015. I prossimi mesi, ma soprattutto da settembre dovranno essere vissuti con grande cautela per i Pesci, per loro il cambiamento è già avvenuto ed il nuovo ciclo di vita è tutto da scrivere… così per i Gemelli che dovranno approfittare del buon Giove sino alla fine della primavera per fare progressi nel lavoro e fare delle scelte nel privato, perché dalla fine di agosto inizieranno le limitazioni.



I Bilancia dovranno mettersi in moto subito perché riescano a sfruttare le “amicizie” fortunate e allegre tanto spinte da Giove provvidenziale. Appartenete al segno del Sagittario? Devo dirvi che per quanto difficile sia il transito di Saturno nel proprio segno, voi avrete modo di fare un bel salto di qualità nella professione, a patto che vi muoviate subito, visto che dopo l’estate potrebbe sorprendervi un colpo di scena... Attenti anche a non mettere in secondo piano la famiglia sin dai primi mesi del 2015.



Se invece siete dell’Ariete il vostro anno vi riserverà un bel po’ di progresso nel lavoro, soldi e tanto amore, le giovani coppie accoglieranno la cicogna, così come i Toro, Cancro e Capricorno. Se invece siete del Leone, allora preparatevi, può essere il vostro anno, se non foste troppo presi a capire dove dirigere i vostri interessi col rischio di perdervi… e cedere “distrattamente” lo scettro del primo posto all’Ariete più sveglio. Ma dall’11 agosto cambia lo scenario in cielo ed i segni di terra e di Acqua torneranno alla ribalta, rubando la scena all’Ariete o al Leone, cercando di sottrarre loro l’ambito scettro e diventare i protagonisti della fine dell’anno. È questa la verità, il 2015 cercherà di dare un po’ a tutti, chi prima e chi dopo.