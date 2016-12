Cinque donne, due famiglie, una vita d’inganni in "Kill My Mother" di Jules Feiffer

Avvincente, divertente, commovente. Non smette di stupire il genio di Jules Feiffer, che a 87 anni, un Pulitzer, un Oscar e un Obie nella sua vita da fumettista, si cimenta nella sua prima graphic novel, "Kill My Mother". E' il risultato è proprio quello anticipato: avvincente, divertente, commovente. Una storia che fonde le atmosfere del cinema noir e dei romanzi di Raymond Chandler e che intreccia i fili di cinque donne, due famiglie, una vita d’inganni. Caratterizzata dal suo inimitabile stile ironico e tagliente, l'opera è un turbinio di capovolgimenti di fronte e colpi di scena nell’America dagli Anni Trenta fino alla Seconda guerra mondiale. Durante questi decenni, tra veleni, incomprensioni e misteriose sparizioni, emergono le figure delle cinque protagoniste e dei loro folli comprimari.