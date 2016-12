21 dicembre 2014 Chagall, Van Gogh, Escher, Sironi: da Roma a Milano, le mostre aperte per le feste Milioni di italiani non partiranno per le vacanze, ma il Natale in città offre altrettante alternative. Soprattutto culturali: ecco gli orari delle esposizioni aperte Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:35 - Si moltiplicano le aperture straordinarie di musei e gallerie d'arte durante le feste natalizie nelle principali città italiane. Da Milano a Roma, sono molte le occasioni per visitare insieme alla famiglia alcune delle mostre più belle della stagione. Non solo: in alcune città le aperture si prolungano fino alle ore notturne.

Vicenza - La città palladiana inaugura proprio nella notte di Natale due esposizioni. La sera e i notturni dagli egizi al Novecento riunisce 115 capolavori di Van Gogh, Caravaggio, Rothko: prestiti eccezionali dai più grandi musei del mondo che accompagnano in un viaggio attraverso i millenni e gli stili. Il 24 la mostra è visitabile dalle 16 all'una, il 25 dalle 15 alle 20 e il 26 dalle 9 alle 20. Inaugura a Vicenza anche Il silenzio della realtà, prima retrospettiva italiana del maestro spagnolo Antonio Lopez Garcia. Il 24, a Palazzo Chiericati, la mostra apre con orario 16-19, mentre per Natale e Santo Stefano segue gli orari de La sera e i notturni.



Milano - Le grandi esposizioni di Palazzo Reale, le più visitate, non chiudono certo per Natale: i capolavori di Chagall, Segantini e Van Gogh si possono ammirare anche il 24 dalle 9.30 alle 14.30, a Natale dalle 14.30 alle 18.30 e a Santo Stefano dalle 9.30 alle 19.30. Stessi orari anche per l'antologica su Alberto Giacometti, allestita alla Galleria d'Arte Moderna.



Roma - Le Scuderie del Quirinale restano aperte per Memling. Il Rinascimento fiammingo con orario 10-15 il 24, 16-20 a Natale e 10-22.30 a Santo Stefano. Palazzo Sciarra ospita invece la pittura di Norman Rockwell, cantore della società americana. Gli orari per visitarla sono 10-15 il giorno della Vigilia, 15-22 a Natale e 10-20 a Santo Stefano. Continua anche la retrospettiva, molto apprezzata, che ha per protagonisti i grafismi di Escher. Al Chiostro del Bramante, sarà visitabile il 24 dalle 10 alle 17, il 25 dalle 16 alle 21 e a Santo Stefano dalle 10 alle 21. Infine il Complesso del Vittoriano rimane aperto per Mario Sironi, maestro del Novecento, con orario 9.30 - 15.30 la vigilia, 15.30 - 20.30 il 25 e 9.30 - 22 il 26.



Firenze - Palazzo Strozzi ospita un'interessante esposizione che riflette sull'influenza di Pablo Picasso sulla concezione dell'arte. I suoi capolavori vengono messi a confronto con quelli di altri maestri spagnoli come Joan Mirò, Salvador Dalì, Juan Gris, Maria Blanchard, Julio Gonzalez. La mostra osserva orario 10-20 il 24 e 25, mentre il 26 sarà aperta fino alle 23.