Carlo Gabardini invita tutti a fare coming-out per cominciare a vivere

16:52 - Un libro che è un invito a non aver paura, a uscire allo scoperto, a rivelare agli altri (e prima ancora a noi stessi) chi siamo realmente e cosa vogliamo per la nostra vita. Un invito a non mollare. A insistere. Perché solo così possiamo riprendere in mano il filo della nostra esistenza. Tutto questo e molto altro è "Fossi in te io insisterei" di Carlo Gabardini.

Un racconto intimo e coraggioso, ironico e struggente, in cui è impossibile non riconoscersi perché, come scrive l'autore, "il coming-out non è un’esclusiva degli omosessuali, ma di tutti. Perché “venir fuori”, mostrarsi per chi si è realmente, urlare cosa si desidera per la propria esistenza, non concerne solo la sfera sessuale, riguarda il nostro senso di stare al mondo. Fare coming-out significa cominciare a vivere".

"Fossi in te io insisterei" è un romanzo familiare che prende avvio nella Milano degli anni Settanta-Ottanta in un appartamento nel quale i protagonisti – un padre, una madre e cinque figli, fra maschi e femmine – consumano cene "politicamente scorrette", si confrontano per scegliere la nuova auto da acquistare o il luogo dove trascorrere uno specialissimo compleanno, giocano partite di Trivial Pursuit, si danno appuntamento in cucina per tè notturni che diventano il momento più atteso e più intimo della loro quotidianità.



È lì che Carlo deve imparare a poco a poco a districarsi fra le inquietudini, i sogni e le delusioni prima di bambino e poi di adolescente: le spavalderie infantili, le insicurezze liceali, la decisione di fare l’attore tradendo le aspettative di chi già lo immagina avvocato, i primi innamoramenti e turbamenti sessuali.



E poi la morte del padre, inaccettata e inelaborabile, che scandisce il passaggio lacerante a una maturità a cui si sente impreparato. Allora non resta che ingolfarsi di lavoro (il teatro, il cinema, la televisione, la radio) e stordirsi di ogni possibile eccesso, togliendo spazio ad amori e affetti, ma soprattutto a se stesso. Fino a quel 31 ottobre 2013 quando il suicidio di un ragazzo omosessuale lo spinge a scrivere alla "Repubblica" una lettera in cui dichiara con fermezza che essere gay è bellissimo.



Carlo G. Gabardini, attore e autore, è nato a Milano. È stato autore di Cameracafé, dove ha interpretato il personaggio di Olmo. È tra i fondatori del Milanofilmfestival, è stato autore degli spettacoli teatrali di Paolo Rossi ed è conduttore per Radio24. Il suo video La marmellata e la nutella (ci si innamora di chi ci s’innamora) ha avuto più di 400.000 visualizzazioni.



Leggi un episodio tratto da Fossi in te io insisterei:



Io da ragazzino ero davvero tirchio, risparmiavo su tutto, mettevo da parte ogni singola moneta per chissà quali progetti futuri. Ero molto interessato ai soldi. forse questa non la sai tuttora, ma io da bimbetto andavo spesso al bar e prendevo ogni volta dieci-quindici schedine del totocalcio annunciando al tabaccaio che le avrei compilate a casa con l’aiuto del mio papà. in realtà, a me importava la parte centrale della schedina, che era bianca da uno dei due fronti. Quando avevo incamerato un centinaio di schedine, nella solitudine della mia cameretta tagliavo e ingraffettavo assieme questi foglietti con un lato bianco, fabbricandomi un piccolo bloc-notes sbilenco ma a costo zero. Poi, un giorno che telefonasti a casa per avvisare che tornavi prima del solito e presi io la chiamata, mi venne l’idea per monetizzare il mio progetto. «Papà, mi serve un bloc-notes, quando torni a casa mi puoi dare 300 lire? È per la scuola.» «Certo. Son lì fra tre quarti d’ora. Dillo tu alla mamma.» Mi sentivo un genio del male e avevo la sensazione che presto sarei diventato miliardario, perché avrei aperto un fiorente mercato di bloc-notes casalinghi da vendere a 200 lire ai miei compagni che poi si sarebbero rifatti sui propri genitori, incassando un piccolo margine anche loro. era un piano perfetto. Quando arrivasti a casa non con le mie 300 lire ma con ben cinque mini bloc-notes a quadretti con copertine multicolori che avevi preso dall’armadio della cancelleria del tuo studio, li accettai con la delusione nel cuore e la sconfitta ben visibile in volto. Ora ne sai il motivo. «Sono cinque: se non ti servono tutti, dividili con i tuoi fratelli.» cinque bloc-notes di 60 foglietti l’uno, perfettamente sigillati assieme nel cellophane. Non ci crederai, ma ero così tirchio e accumulatore che quei cinque blocchetti ce li ho an- cora: intonsi, incellophanati, riposti con cura in una scatola da scarpe che porta la dicitura CANCELLERIA NUOVA O USATA POCHISSIMO. Tanto, io prendevo appunti sul retro delle schedine del totocalcio. Ne ho trafugate in tale quantità che ne ho da far blocchetti finché campo. Per fortuna che son stato previdente, perché la schedina di oggi non ha più nessuna parte bianca. La prima volta che scoprii che avevano cambiato grafica, pensai che qualcuno alla Sisal m’avesse beccato: «oh, guarda che a Milano c’è uno che fa blocchetti rubandosi le nostre schedine!». Infatti non gioco più al totocalcio, e non sono l’unico, ormai giochiamo tutti al Superenalotto.



Leggi un altro episodio tratto da Fossi in te io insisterei:



Ti ho appena scritto che da quando sei morto, visualizzandoti io in cielo o comunque in un posto alto, ho la sensazione che tu sappia tutto quanto accade qui sulla terra; però intendo sostanzialmente le cosine che riguardano me, non gli avvenimenti storici come i due Papi, l’11 settembre, il terrore del G8 a Genova, al ritorno dal quale avevo un bisogno di parlarti che nemmeno immagini, perché tutto ciò che mi avevi con fatica spiegato sullo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto delle forze dell’ordine, si era frantumato nella singola affermazione di un carabiniere giovanissimo e impaurito che, puntandomi un fucile tremante a un metro dalla faccia, m’ha intimato: «Se non ti sposti, ti ammazzo!». Ma caro papà, tra gli avvenimenti epocali, quello che davvero mi preme comunicarti in questa lettera è il più inaspettato: l’Inter ha vinto il Triplete. Mamma mia quanto ti ho pensato quel giorno che a Madrid l’Inter ha vinto la coppa dei campioni, che però adesso si chiama Champions League, anzi la Champions, che è un’espressione che credo ti farebbe arrabbiare. Sembrerà sciocco e banale, ma è uno dei momenti in cui maggior- mente mi è sembrato ingiusto che tu non fossi al mio fianco, anzi, il mio fianco non c’entra niente: è stato ingiusto che tu non fossi vivo per poter gioire per i fatti tuoi, dopo decenni di sofferenza nerazzurra. ci raccontavi spesso delle coppe dei campioni del ’64 e del ’65, quando andavi allo stadio col tuo migliore ami- co ferruccio, che parecchi anni dopo divenne il mio padrino di battesimo. Però poi, a parte circoscritte e rarissime annate di orgoglio, essere interisti era diventato un calvario pazzesco. Tu non riuscivi a stare seduto sul divano, ti agitavi troppo. La tua tensione preoccupava persino la mamma, anche lei a suo modo tifosa. Ricordo degli ottavi di Coppa Uefa – sì, ai tempi ci emozionavamo per poco – in cui tu stavi nella stanza accanto e io o Alessandro dovevamo chiamarti in caso di gol. I rigori, poi, erano fuori discussione, per te erano vietati. «Se devi stare così, vai di là e il Pepe ti chiama se vinciamo». «Va bene, mamma. Però voglio sapere il risultato dopo ogni rigore.» Quando guardavo il calcio con te, abitudine che mi piaceva moltissimo, in certi precisi istanti vedevo in trasparenza che eri stato giovane anche tu e me ne stupivo, emozionato. Ricordo una partita in cui ti lasciasti andare e scappò pure un insulto all’arbitro, poi addirittura un «venduto!» e infine un urlatissimo «arbitro di merda!». «Giancarlo! Le parole!» Io da quel giorno odio gli arbitri e nel mio intimo penso spesso siano venduti. Ma tu, allora, devi essertene accorto di avermi passato un insegnamento poco sano, e infatti da quella partita abbiamo sempre litigato, perché io aspettavo il primo fischio del direttore di gara per sentenziare che l’arbitro fosse evidentemente corrotto e schierato contro di noi, e tu mi intimavi di essere più giusto, più sportivo, più corretto e di smetterla di esagerare. Non ci trovammo quasi mai più d’accordo su un rigore o un fallo. Io ero diventato fazioso e pensavo anche di avere il tuo avallo a questi miei pensieri complottisti; invece tu facevi di tutto per evitarlo, per farmi tornare quello che ero prima delle tue esternazioni contro l’arbitro, delle quali ti eri evidentemente pentito. Comunque, tranquillo, l’Inter ha ricominciato a perdere, ma soprattutto a essere totalmente pazza e imprevedibile in qualunque partita, quindi, almeno da questo punto di vista, siamo tornati alla norma di quando eri in vita.

Carlo G. Gabardini

Fossi in te io insisterei. Lettera a mio padre sulla vita ancora da vivere

Mondadori, 252 pagine, 17 euro