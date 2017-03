Ma non tutti gli esperti di storia dell'arte sono concordi con questa interpretazione della tela. Lo studioso Riccardo Magnani, in particolare, sostiene che la notizia sia totalmente priva di fondamento. Tre i motivi che Magnani adduce a sostegno della sua tesi:



"Il primo è che di cani in quella tela ne “riaffiorano” diversi e sono visibili a occhio nudo senza alcun tipo di tecnologia innovativa, composizioni e scomposizioni di sorta.



In secondo luogo Leonardo cresce nel solco del neoplatonismo fiorentino di Marsilio Ficino, erede dell’influenza culturale importata in Europa da Gemisto Pletone, giunto a Firenze nel 1438 in occasione del Concilio che doveva riunificare la Chiesa d’Oriente con quella d’Occidente; Leonardo aveva un legame di sangue con la famiglia de’ Medici (è falsa la storiella del notaio di Vinci e della schiava Caterina) e chiamava il suo collaboratore Tommaso Masini (quello che precipitò nel primo tentativo di volo) Zoroastro; per questi e moltissimi altri motivi, Leonardo era tutto tranne che profondamente religioso, e l’ipotesi che il cane al guinzaglio stia a elevare un’accusa verso il Papato è totalmente risibile, oltre che infondata.



Infine la Vergine delle Rocce ha moltissime altre particolarità, molto più importanti e significative che non la presenza di cani che “riaffiorano” sotto lo strato pittorico. La Vergine delle Rocce (che è realmente ambientata in una grotta che si trova alle pendici del Monte San Martino di Lecco), aveva una postura originaria diversa da quella che oggi noi possiamo osservare al Louvre, tanto che ancora oggi è riconoscibilissimo un terzo braccio che nelle intenzioni doveva servire a tenere un bambino in braccio".