Bruce Springsteen: viaggio nel mondo del re del rock "made in Usa", canzone per canzone

Non si è ancora spenta l'eco dei due concerti milanesi di Bruce Springsteen che già si avvicina il momento del terzo appuntamento, quello del 16 luglio al Circo Massimo di Roma. Per arrivare preparatissimi alla data, o anche solo per capire meglio il mondo del rock americano per eccellenza, è nelle libreria " Bruce Springsteen - Tutte le canzoni ", volume nel quale Paolo Giovanazzi analizza l'intero canzoniere del Boss in maniera minuziosa.

A metà strada tra racconto biografico e analisi enciclopedica, il libro di Giovanazzi procede in ordine strettamente cronologico partendo dal primo album del 1973, "Greetings From Asbury Park" per arrivare ai nostri giorni, con l'analisi dei brani inediti della recente (e monumentale) ripubblicazione di "The River" nel cofanetto "The Ties That Bind: The River Collection". Uno schema semplice quanto funzionale, dove per ogni disco c'è un'introduzione che traccia i contorni del contesto in cui l'album è nato, per poi passare alla descrizione di ogni singolo brano, del quale si raccontano genesi, storia ed aneddotti. In questo modo ciò che ne esce è la ricostruzione della storia di Springsteen stesso attraverso la sua opera.