Brescia, "Il Cibo nell'Arte": lo sguardo dei grandi pittori dal '600 a oggi sugli alimenti

11:00 - Piacere senza età e tema prediletto dai pittori di ogni epoca, il cibo ha da sempre uno stretto legame con le arti figurative che affonda le due radici in un passato lontano. La mostra Il Cibo nell'Arte - Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol, al Palazzo Martinengo di Brescia fino al 14 giugno, conduce il pubblico in un viaggio attraverso la rappresentazione del cibo nelle varie epoche storiche che si sono succedute dal '600 ai giorni nostri. Oltre cento opere di grandi maestri alla scoperta di alimenti e ricette oggi scomparse.

La mostra offre al pubblico lo spettacolo delle opere di maestri dell'arte antica quali Campi, Baschenis, Ceruti, Figino, Recco, e di quella moderna e contemporanea, da Magritte a de Chirico, da Manzoni a Fontana, a Lichtenstein, fino a Andy Warhol.



Il percorso espositivo si snoda attraverso le diverse correnti pittoriche succedutesi lungo quattro secoli di storia dell'arte italiana e internazionale, che hanno dato il loro originale apporto al grande legame che unisce la cultura enogastronimica e le forme di espressione artistica.



La kermesse si articola secondo un ordine iconografico e cronologico e si apre con i pittori attivi tra il XVII e il XIX, le cui opere rivelano quanto amassero ritrarre alimenti e piatti tipici delle loro terre d'origine. Queste stesse tele sono state analizzate dai dipartimenti di Scienze Alimentari delle più importanti università italiane, che ne hanno ricavato informazioni preziose sull'alimentazione e i gusti dell'epoca.



Dieci sono le sezioni tematiche: L’allegoria dei cinque sensi, Mercati dispense e cucine, La frutta, La verdura, Pesci e crostacei, Selvaggina da pelo e da penna, Carne salumi e formaggi, Dolci vino e liquori, Tavole imbandite, Il cibo nell’arte del XX secolo.



Chiude idealmente la visita la spettacolare Piramide alimentare, installazione appositamente realizzata per l’occasione dall'artista Paola Nizzoli Desiderato.



Tra i capolavori che si possono ammirare in mostra si segnalano I Mangiatori di ricotta di Vincenzo Campi, Il Piatto di pesche di Ambrogio Figino (la prima natura morta della Storia dell'Arte italiana, dipinta circa un lustro prima della Canestra di Caravaggio), quello che la critica specialistica ritiene essere il più importante pendant di nature morte di Giacomo Ceruti detto Pitocchetto (mai esposto in pubblico prima d'ora), Il Tavolo con angurie del pittore divisionista Emilio Longoni e l’Ultima Cena di Andy Warhol, un acrilico su tela che reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo.



24 gennaio - 14 giugno 2015

Palazzo Martinengo, via dei Musei 30

25121 Brescia

Tel. 030-5785122