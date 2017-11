Blister, le parole delle celebrità che fanno stare bene: da Pertini a Totti

Ci sono le dichiarazioni d'amore di Totti alla propria città e squadra ("Io sono nato romano e romanista e così morirò. Non lascerò mai questa squadra e questa città"), così come l'idea politica di Sandro Pertini, che oggi sembra fantascienza ("La politica se non è morale non mi interessa. Io, se non è morale, non la considero nemmeno politica. La considero una parolaccia che non voglio pronunciare"). Ma anche Vasco Rossi alle prese con i propri problemi esistenziali ("Io ero programmato per morire giovane come ogni rockstar che si rispetti. Ero pronto a morire sull'altare del rock'n'roll. Poi mi sono ritrovato vivo. Ed è stata durissima") o Paolo Villaggio che spiega il perché del successo di Fantozzi ("È stato un grande terapeuta: ha liberato gli italiani dal timore di essere isolati in un certo tipo di incapacità a vivere, a essere felici").



Le pillole in questione, insomma, costituiscono un vero e proprio zibaldone che permette di conoscere o approfondire la vita di personaggi che in modi diversi sono stati influenti nella nostra epoca.



Frasi e dichiarazioni tratte da interviste, libri o uscite pubbliche, così come aneddoti, esternazioni, consigli su cui riflettere, con cui divertirsi. La vita di questi personaggi viene in qualche modo tratteggiata dalle loro parole che al tempo stesso possono essere d'aiuto per passare qualche momento di svago ma anche per trovare conforto rispetto ai piccoli e grandi problemi quotidiani. Una "medicina" in grado di cambiare la giornata. Ovviamente in meglio.