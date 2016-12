Beni culturali, in arrivo 80 mln di euro Finanziamenti per Colosseo e Uffizi

Ottanta milioni di euro nel biennio 2015-16 per i "Grandi progetti beni culturali": è il piano strategico, previsto dalla legge Art Bonus, presentato dal ministro della Cultura Dario Franceschini, che ha incassato l'ok all'unanimità dal Consiglio superiore del Mibact.



I fondi, spiega il ministro, andranno al "completamento dei grandi musei nazionali di rilevante interesse culturale", a "progetti di portata nazionale e internazionale concentrati nelle regioni del centro nord che si sommano ai 490 milioni di euro di investimenti a favore delle 5 regioni del mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) previsti dal Programma Operativo Nazionale 'Cultura e Sviluppo in cui sono presenti, tra gli altri, gli interventi per il Museo archeologico di Napoli, il museo archeologico di Reggio Calabria, la Reggia di Caserta, il Real sito di Carditello, il museo e parco archeologico di Sibari, i Castelli Svevi di Bari e Trani. Un intervento complessivo di oltre mezzo miliardo di euro da cui emerge una strategia unitaria di rafforzamento degli interventi di tutela del patrimonio e di promozione dello sviluppo della cultura in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Finalmente si torna ad investire sui beni culturali", conclude Franceschini.



COMPLETAMENTO MUSEI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

- 18 milioni per completare il progetto dei "Grandi Uffizi";

- 7 milioni per il Polo Reale di Torino (per la valorizzazione del circuito museale e il miglioramento della fruizione del sistema museale intervenendo sulla Cappella della Sindone, sul percorso dei Giardini reali, sul collegamento piano interrato percorso museale);

- 7 milioni per il completamento del Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah di Ferrara istituito dalla legge 17 aprile 2003 n. 91 (la cui realizzazione deve essere accelerata per rispondere ad una domanda in costante crescita);

- 5 milioni per il completamento del Museo delle Navi di Pisa (dove saranno esposte le celebri "navi romane" finora sottratte alla pubblica fruizione per la complessita' dell'intervento di restauro e allestimento);

- 2 milioni di euro per la realizzazione del Museo di arte contemporanea di Palazzo Ardinghelli all'Aquila;

- 1,5 milioni per il restauro e la valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia;

- 1 milione per il completamento dello scavo e l'allestimento dell'area archeologica della villa Romana di Spello.



POLI DI ATTRAZIONE

- 18,5 milioni per il ripristino dell'Arena del Colosseo (per consentirne un uso sostenibile per manifestazioni di altissimo livello culturale);

- 7 milioni per il restauro e valorizzazione della Certosa di Pavia;

- 7 milioni per l'Arsenale Pontificio di Roma (per realizzare un polo per l'arte contemporanea e le performance di giovani artisti italiani da destinare anche alle attivita' espositive della Quadriennale di Roma e creare residenze per giovani artisti italiani);

- 3 milioni per il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (nell'anno in cui si celebrano i 100 anni dall'inizio della prima guerra mondiale);

- 3 milioni per il Museo archeologico dei Giganti di Mont'e Prama a Cabras.