Beethoven: in attesa di "Fidelio" alla Scala, una mostra ne racconta il mito a fumetti

16:28 - Pochi grandi della musica hanno lasciato un segno nella storia e nell'immaginario collettivo quanto Ludwig van Beethoven. L'eredità del celebre compositore tedesco è così forte che ha sconfinato perfino nei fumetti. In attesa che il teatro alla Scala apra la stagione lirica con l'opera Fidelio del compositore, la mostra BAM, BAM, BAM, BAAAAM! - il mito di Beethoven raccontato a fumetti, dai Peanuts a Pippo, allo Spazio Wow di Milano dal 29 novembre 2014 all'11 gennaio 2015, raccoglie tutte le strisce che hanno alimentato la leggenda del grande autore.

Beethoven e i Peanuts - I simpaticissimi Peanuts, i personaggi inventati dal fumettista americano Charles Schulz nel 1950, sono tra i protagonisti della mostra, con 50 strisce che raccontano la storia del personaggio Schroeder e della sua passione per la musica del Genio di Bonn. L'introverso bambino pianista amico di Charlie Brown e Snoopy adora suonare Beethoven col suo piano giocattolo ed è ossessionato dal bisogno di festeggiare il compleanno del compositore ogni 16 dicembre.



Gli altri contributi - il grande autore tedesco non si è fatto mancare una comparsata nel mondo Disney. La Mondadori ha pubblicato nel 1981, come supplemento a Topolino, l'albo Pippo Beethoven, in cui l'amico pasticcione del detective disney impersona un Beethoven molto lontano dallo stereotipo ombroso e tormentato che ci ha tramandato la storia.



Il famoso compositore è stato protagonista negli anni di molte riviste e fumetti. Nel 1943 Beethoven è l'eroe, sul magazine True Comics, di una storia di propaganda rivolta ai giovanissimi che lo presenta come paladino della libertà contro l'odio nazista.



Non solo fumetti - La mostra espone anche le preziose figurine Liebig dedicate alla vita di Beethoven (1928), oltre al manifesto originale e alle fotobuste del capolavoro d’animazione “Fantasia” (1940) di Walt Disney, il cui indimenticabile episodio dei fauni e dei centauri ha come colonna sonora proprio la Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven.



Il compleanno di Beethoven - Il 16 dicembre ricorre il compleanno di Ludwig van Beethoven e, proprio come Schroeder dei Peanuts, anche lo Spazio Wow lo celebrerà con una grande festa in musica. Oltre all'esibizione di piccole orchestre composte da ragazzi dagli 8 ai 20 anni, dalle 10.00 alle 20.00 tutti i musicisti che vogliono interpretare un brano del compositore tedesco potranno entrare nel museo portando il loro pianoforte o suonando quello messo a disposizione dall'allestimento.



