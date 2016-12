Barbie, una mostra al Mudec di Milano celebra un mito senza tempo

La mostra è articolata in cinque sezioni. Si comincia con Barbie è la moda, incentrata ai migliori look della storica bambola (a proposito, sapevate che il suo vero nome è Barbara Millicent Robert?), vestita nel corso del tempo da decine di case di moda. Si passa poi a Barbie Family - con tutti i personaggi che ruotano attorno al mondo di Barbie, primo fra tutti il fidanzato Ken - e a Barbie Careers, incentrata sulle mille professioni in cui Barbie si è cimentata. La quarta sezione, Dolls of the World, presenta una gamma di Barbie vestite con costumi tradizionali di tutto il mondo e i modelli prodotti per celebrare momenti importanti della storia contemporanea, come la caduta del muro di Berlino. Si chiude con Regina, diva e celebrity, in cui Barbie veste i panni di donne famose d'ogni epoca, da Cleopatra a Caterina de' Medici. Un percorso pensato per grandi e piccini, alla scoperta di una bambola che ha unito le generazioni, sempre diversa ma sempre fedele a se stessa.