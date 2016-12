Barbara D'Urso: "Nessun sogno è impossibile, se lo desideri accade"

16:52 - Barbara D'Urso dedica l'ultimo suo libro "Se lo desideri accade" alla scoperta che le ha cambiato la vita: la legge dell’attrazione, quella forma di pensiero positivo spiegata in libri come "The Secret" e che potrebbe essere riassunta proprio con la formula che dà il titolo al volume (Mondadori, 17 euro, 180 pagine). Non ci sono sogni impossibili, ma solo sogni che possiamo contribuire a realizzare.

Il volto di Canale5 ha deciso di raccontare la sua esperienza, insieme a quella di altre persone che ha incontrato e che sono riuscite a superare le loro difficoltà e raggiungere i loro obiettivi proprio grazie a questo modo di pensare.



Storie di coincidenze che sembrano magiche, di ferite che si rimarginano, di desideri che si realizzano. Ha voluto inserire anche una raccolta di frasi di saggezza che l'hanno aiutata nelle situazioni difficili.



Il consiglio più importante tra quelli suggeriti da Barbara D'urso in questo libro? Quello di trasformare le energie negative in sentimenti positivi e di attirare a noi quello che desideriamo: una storia d’amore, un lavoro migliore, la casa dei nostri sogni, un segnale da qualcuno che non c’è più.



Barbara d’Urso è conduttrice tv e attrice, conduce “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”. Con Mondadori ha pubblicato "Più forti di prima" (2010), "Tanto poi esce il sole" (2011), "Ma credo ancora nell’amore" (2012), "Ecco come faccio" (2013) e "Ti si legge in faccia" (2013).



Leggi un'anteprima del libro. Se non visualizzi il testo, clicca qui.