Bambola Celebration Party: la MaGia delle fashion dolls a Milano

Si chiama "Bambola Celebration Party" ed è una serata speciale dedicata al mondo delle "fashion dolls", vale a dire le bambole con gli abiti griffati. A organizzare l'esibizione, attiva fino al 15 marzo, è lo spazio creativo Mad Zone in zona Brera a Milano, nato per la promozione dei talenti emergenti. Gli esemplari unici di bambole, ricercati da vip e collezionisti di tutto il mondo, sono stati creati dal duo artistico italiano MaGia2000 composto da Mario Paglino e Gianni Grossi, i due designers di Barbie per l'Europa.