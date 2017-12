Bad Sex Award 2017, quest'anno lo vince l'americano Chistopher Bollen

Non sempre gli scrittori riescono a imprimere sulla pagina le immagini che hanno in mente. Sopratutto quando si parla di sesso. Da 23 anni la rivista Literary Review premia la scena erotica peggiore dell'anno scritta sui romanzi di tutto il mondo. Quest'anno il premio è andato allo scrittore Christopher Bollen, che nel suo libro The Destroyers ha paraganato il suo pene al "triangolo" utilizzato nel gioco del biliado.

"I suoi seni erano coperti dal costume, ma tutto il resto del suo corpo era visibile - si legge nel passaggio vencente - la pelle delle sue braccia e delle sue spalle, all'interno della vasca da bagno, aveva diverse sfumature. Attratto al contempo dal suo volto e dalla vagina, volsi l'attenzione in basso sul triangolo del mio pene".



Per capire quando una scena di sesso non funziona basta un pò d'immaginazione. Nato con tono gogliardico, negli anni, il Bad Sex Award, sta riscuotendo molto successo, sopratutto grazie alla fama dei romanzieri selezionati. Acuni sono molto famosi come Wilbur Smith (arrivato tra i finalisti di quest'anno), Stephen King, Murakami Haruki e Norman Mailere. Lo scorso anno a vincere era stato un italiano: lo scrittore Erri De Luca, che nel suo romanzo Il giorno prima della felicità, pubblicato nel 2009, descriveva una scena di sesso definendo i genitali dell'uomo "ballerini". Una scelta lessicale che aveva convinto i giudici data la "scrittura un pò fuori controllo".