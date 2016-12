Astrogamma, la lotta fra uomo e natura nel graphic novel firmato LRNZ

In un mondo in cui gli insetti stanno conquistando il potere e l'umanità sembra spacciata, solo un'estrema mutazione genetica potrebbe garantire agli uomini una chance di sopravvivenza. Prende il via da questa situazione fantascientifica Astrogamma, nuovo graphic novel di LRNZ, al secolo Lorenzo Ceccotti.



Una favola archetipica e violenta ambientata in una Roma futuristica, in cui la fase finale dell'invasione è vista attraverso gli occhi dei tre ragazzi dai quali forse dipende il destino del pianeta.